التموين تزف خبرًا سارًا لـ7 محافظات (فيديو)

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، إنشاء مخازن استراتيجية في 7 محافظات، مضيفا أن جحم الاستثمار فيها يتجاوز الـ40 مليار جنيه.





وأضاف "عشماوي"، في حوار عبر "سكايب"، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء: ستعمل لأحدث تكنولوجيا موجودة في العالم، لافتا إلى أن قطاع التجارة قطاع كثيف العمالة والاستثمار.





وتابع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، أن هذا القطاع من أكثر القطاعات التي تشهد نمو على مستوى العالم.





وأكمل مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، أن الدعم على المنتجات التموينية زاد ثلاث أضعاف ما كان عليه من ست سنوات وحدث تحسن في جودة المنتجات والأسعار، لافتا إلى أن 90 مليار جنية دعم الدولة المقدم والمخصص للسلع التموينية.





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قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، إنه على مدار السنوات الماضية سجل ناديا الزمالك والأهلي علامات تجارية.





وأضاف عشماوي، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن النادي الأهلي سجل ما يفوق عن 100 علامة تجارية، والزمالك بالمثل للحفاظ على هوية المنتج الخاص بهما، لافتا إلى أن نادي الزمالك تقدم بطلب للحصول على علامة نادي القرن.





وتابع مساعد وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة، أن هذا الامر يحتاج من 6 أشهر إلى عام تقريبا وهي عملية تحتاج لوقت، مشيرا إلى أننا ننظر للنواحي الفنية الخاصة بها ولو هناك أي تعارض معها ومع علامة أخرى لا يسمح بالتسجيل.





وأكمل أن نادي الزمالك حصل على رقم، وننظر بعدها على العلامة وهل هناك علامات مشابهة وهل الزمالك لديه الوثائق، متابعا أننا لا نرفض أي طلب ونعمل عليه وبعد عام على الأكثر نخرج بالقرار في الأمر.





وأشار إلى أننا نستخدم تقنيات حديثة في هذا الأمر، ونادي الزمالك لم يحصل على الموافقة على لقب نادي القرن، مستدركا: "أي حد حتى لو ماشي في الشارع ممكن يقدم طلب بس يكون عنده سجل تجاري ولا يعني قبول الطلب أنه تم تأييد العلامة".



