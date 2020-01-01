"جزار ديلفري"..خدمة توصيل الأضاحي حتى باب المنزل

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:53 ص
بوابة الفجر
فيروز حسني
جرت العادة في كل "عيد أضحى" أن يتم ذبح الاضاحي عند الجزار، فيختار الزبون اضحيته بنفسه ويذهب لذبحها في السلخانات، أو من خلال محلات الجزارة.

ولكن في الإسكندرية الوضع مختلف هذا العام، خاصة بعد انتشار "فيروس كورونا"، فأصبح الجميع يخاف من الخروج إلى الشوارع، كما أنه منعت التجمعات أمام محلات الجزارة.

لذلك وفر "جزاري الإسكندرية" على زبائنهم الخروج من المنزل وقدموا لهم خدمة لتوصيل لحوم الأضاحي حتى باب المنزل، واطلقوا عليها اسم "جزار ديلفري".

وقال "أحمد" صاحب محل جزارة في "سوق سيديا" «للفجر»: جميع محلات الجزارة لديها خدمة التوصيل للمنازل، فيمكن للعميل شراء الأضحية وتركها لدى الجزار، ويوم العيد صباحًا يذبح الجزار الأضحية، ويوصلها إلى صاحبها، وكل اضحية عليها اسم ورقم صاحبها، دون أن يخرج من منزله، ويتسلم أضحيته نظيفة وجاهزة للأكل، أو يمكن أن يطلب العميل أي نوع من أنواع اللحوم، دون ذبح وتوصيلها له حتى باب المنزل، دون مجهود منه. 

وتابع "الحاج محمد" لدي خدمة لتوصيل اللحوم للمنازل منذ عام، ولا يشترط أن يختار العميل اضحيته بنفسه فيمكن أن نختارها له حسب مواصفاته، ويتم أخذها للسلخانات إذا كان حجمها كبير كالأبقار، والجواميس، وأيضا الخراف والماعز، وبعد تنظيفها وززنها جيدا، نرسلها إلى عنوان بيته، بدون الخروج منه.

وتابع تعتبر هذه الخدمة مهمة في هذه الأيام الصعبة، فنحن في أزمة بسبب انتشار "فيروس كورونا"، والجميع يخاف النزول، ونحن يمكن أن نوصل الطلبات العادية من اللحوم وليس بشرط الأضحية فقط.

وأضاف "للفجر" أن الذبح داخل السلخانات لن يكون بفكرة جيدة، فمنع التكدس أمام محلات الجزارة، سيجعل الناس يتجهون للذبح داخل السلخانة، وسيسبب ذلك ازدحاما ً شديدا، والكل سيقف لينتظر دوره في ذبح اضحيته، ولن يشكل ذلك فرقًا كبيرًا، عن الوقوف أمام المحلات، ومع ذلك نحن نلتزم بقرارات المحافظة، لتجنب دفع الغرامات التي تقدر بـ 10 آلاف جنيهًا.
"جزار ديلفري"..خدمة توصيل الأضاحي حتى باب المنزل
"جزار ديلفري"..خدمة توصيل الأضاحي حتى باب المنزل
"جزار ديلفري"..خدمة توصيل الأضاحي حتى باب المنزل
"جزار ديلفري"..خدمة توصيل الأضاحي حتى باب المنزل
"جزار ديلفري"..خدمة توصيل الأضاحي حتى باب المنزل
"جزار ديلفري"..خدمة توصيل الأضاحي حتى باب المنزل
"جزار ديلفري"..خدمة توصيل الأضاحي حتى باب المنزل
"جزار ديلفري"..خدمة توصيل الأضاحي حتى باب المنزل
"جزار ديلفري"..خدمة توصيل الأضاحي حتى باب المنزل
"جزار ديلفري"..خدمة توصيل الأضاحي حتى باب المنزل
"جزار ديلفري"..خدمة توصيل الأضاحي حتى باب المنزل
"جزار ديلفري"..خدمة توصيل الأضاحي حتى باب المنزل
"جزار ديلفري"..خدمة توصيل الأضاحي حتى باب المنزل
"جزار ديلفري"..خدمة توصيل الأضاحي حتى باب المنزل
"جزار ديلفري"..خدمة توصيل الأضاحي حتى باب المنزل
"جزار ديلفري"..خدمة توصيل الأضاحي حتى باب المنزل

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عيد الأضحى بوابة الفجر الفجر الأضاحى

أخبار تهمك

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

منذ حوالي 11 ساعة

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الخارجية: مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من السيسي لمجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 11 ساعة

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وتحذر: "داخلين على أزمة عالمية"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 465 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يستعيد نجمه قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ نصف ساعة

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة في الأهلي.. الكشف عن تشخيص إصابة ياسر إبراهيم

منذ حوالي 10 ساعة

بالتفاصيل.. انقلاب نجم برشلونة على الإدارة قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

أزمة جديدة.. نجم الزمالك يرفض تجديد عقده مع الفريق

منذ ساعة

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط طن و800 لحوم مذبوحة خارج السلخانة في كفر الشيخ

رغم ثبات الأسعار.. ضعف الإقبال على محلات الجزارة بالفيوم (صور)

"شوادر الجزارة" تكتظ بالأضاحي استقبالًا لعيد الأضحى (صور)

جزارين: أسعار الذبح 200 جنيه للخروف و2500 للعجل

أسعار اللحوم تستقر قبل أيام من بدء موسم عيد الأضحي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:38 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

09:43 م

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

09:07 م

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

09:01 م

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

08:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»