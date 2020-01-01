نجم إسبانيول معروض على ريال مدريد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:57 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقرير صحفي إسباني أنه هناك تطورات جديدة بشأن الميركاتو الصيفي لريال مدريد في الفترة المقبلة.


وأفاد موقع ديفنسا سنترال الإسباني بأن ممثلي مارك روكا نجم إسبانيول عرضوا خدمات اللاعب على ريال مدريد للإنضمام له في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأوضح الموقع الإسباني أن إسبانيول عقب الهبوط من الدوري الممتاز لن يتمسك بالحصول على 40 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد روكا لكن يمكن حسم الصفقة مقابل 20 إلى 25 مليون يورو فقط.


وأكد الموقع الإسباني أن روكا كان مطروحاً على طاولة ريال مدريد في الصيف الماضي أيضًا لكن كان سعره عائقًا نحو إبرام الصفقة.


وكشف الموقع الإسباني أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد هو من سيقيم الصفقة ثم يتخذ القرار النهائي.


وأشار الموقع الإسباني إلى أن وكيل روكا كان قد اجتمع مع مسئولي ميلان قبل أيام استعدادًا لحسم الصفقة.

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