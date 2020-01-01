دبلوماسي سابق: خطاب السيسي عن أزمة سد النهضة كان حكيما (فيديو)

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي حول أزمة سد النهضة، عكس معنى القيادة السياسية الرشيدة والترفع عن الصغائر خاصة عندما استبعد الحل العسكري.





وأضاف حجازي في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أن حديث الرئيس اليوم كان بوعي قائد وحكمة افريقي تؤكد على أن المعركة مع إثيوبيا سياسية ودبلوماسية، وهو ما أكده بحديثه أن الخير يأتي من الجنوب في إشارة إلى إثيوبيا والسودان".





وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن استمرار المفاوضات لا يعني تنازل مصر عن حقوقها التاريخية من المياه، مؤكدًا على تمسك الدولة المصرية بحقوقها ونهر النيل شاهد على هذه الحقوق والحصول عليها سيأتي من خلال المفاوضات للوصول إلى صيغة نهاية للملء وطريقة التشغيل.





وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشاريع اليوم: "قلق المصريين مشروع، وأنا معاكم فيه، كل ما تقلق اشتغل أكتر عشان تبقى قادر وقوي وجامد، كل ما تشتغل كل ما تبقى قوي، وحقك محدش هياخده منك، لو خايف متقعدش تتكلم وتهدد، وتقول كلام ملوش لازمه، وتقول نعمل كذا في الإعلام، بحترم كل رأي، أحترم الرأي العام، وتقول نعمل عمل عسكري، إحنا بنتفاوض والتفاوض هيطول، وبنقول لو فيه ضرر يبقى علينا كلنا".





واستكمل الرئيس السيسي حديثه في هذا الشأن قائلا: "الأسد محدش يأكل أكله، خليكم أسود، الأسد مش كلام، كل واحد في موقعه يبقي أسد صغير وكلنا هنكون أسد كبير، حقنا مش في المياه بس، محدش يقدر يجور علينا ولا في مصالحنا ولا أمننا القومي".



