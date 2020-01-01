مانشستر سيتي يحسم الصفقة الكبرى في الميركاتو الصيفي

تخطط إدارة مانشستر سيتي، الإنجليزية، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بعد خسارة لقب البيرميرليج، لصالح ليفربول.





مانشستر سيتي يحسم صفقة فيران توريس

تحدث تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، عن وجهة فيران توريس، نجم فالنسيا، في الموسم الكروي الجديد.





وينتهي عقد توريس مع فالنسيا في صيف العام المقبل، لذا يرغب النادي في بيعه الآن، حتى لا يرحل مجانًا عن الخفافيش.





من جانبه تحدثت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن توريس بات على أعتاب الانتقال إلى مانشستر سيتي، لتعويض رحيل ليروي ساني إلى بايرن ميونخ الألماني، وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.





وأوضحت الإذاعة، أن رغبة توريس، هي التواجد في ملعب "الاتحاد" خلال الموسم المقبل.





وأوضحت أن الصفقة ستحسم بين الناديين نظير 40 مليون يورو.





الجدير بالذكر أن ريال مدريد ينافس مانشستر سيتي، على ضم فيران توريس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.