بعد مبادرته الثقافية.. الإعلامي الأردني حامد القويسم على شاشات التلفزيون المصري





تعاقدت إحدى القنوات الخاصة المصرية مع الإعلامي الأردني حامد القويسم، وذلك بهدف نشر ثقافة العمل الحر عبر الانترنت، ومن المقرر عرض سلسلة حلقاته بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.





وأعرب حامد القويسم، عن سعادته بنشر حلقاته لجمهوره في مصر عبر إحدى القنوات الخاصة بهدف تشجيع وتنمية مهارات الأفراد، خاصة بعد جائحة "كورونا": التي أطاحت بأحلام الكثير من الشباب في البحث عن فرص العمل.





وأضاف: تأتي هذه الحلقات بعد المبادرة الثقافية التي أطلقتها على الانترنت في مايو الماضي والتي كانت تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحقيقي عبر الانترنت مجانا ليتغلب الناس على الظروف المعيشية الراهنة، مؤكدا أنه في ظل هذه الظروف فالعمل عبر الانترنت من المجالات المميزة مردودا وأنها من المجالات القليلة التي ازدهرت في ظل الظروف الراهنة".



