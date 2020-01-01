ميدو يوجه رسالة هامة لصالح جمعة





أكد أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، للمرة الثانية أن السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يرغب في استمرار صالح جمعة بالقلعة الحمراء، خاصة بعدما استبعده المدير الفني في مباراة الأمس الودية أمام الجونة.

وكان ميدو أوضح خلال برنامجه"اوضة اللبس" في حلقة سابقة، أن فايلر تفاجئ بعودة صالح جمعة للتدريبات، وأنه يصر على موقفه بمغادرة اللاعب للنادي.

وقال ميدو، "فايلر مُقتنع للغاية بإمكانيات صالح جمعة، ولكن قالها وبشكل واضح "الموهبة لا تكفي".

وتابع، "فايلر على علم كامل بكل المشاكل التي افتعلها صالح قبل توليه مهمة تدريب الأهلي، وطالبه بالالتزام التام من أجل إعادته للملعب مرة ثانية".

وواصل، "هناك لاعبين كثر بعد الاعتزال، تندب حظها وتبكي على الاطلال، بتقول ياريتني كنت استفادت أكثر من كل يوم ليا في الملعب".

واضاف، "نصيحتي لصالح جمعة، استفيد بكل دقيقة ليك في الأهلي، عمرك ما هتقدر تعوض ولو يوم من اللي الأيام اللي بتقضيها داخل الأهلي".

واختتم، "جميعنا يعلم موهبتك الكبيرة، ولكن لو هترحل إلى أي نادي تاني فيما بعد هتحس بالفرق وهتقول ياريتني كنت بذلت مجهود أكبر، الأندية أمثال الأهلي والزمالك والاسماعيلي مختلفة تماماً عن أي نادي تاني في مصر".