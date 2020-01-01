ميدو يوجه رسالة هامة لصالح جمعة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:10 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


أكد أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، للمرة الثانية أن السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يرغب في استمرار صالح جمعة بالقلعة الحمراء، خاصة بعدما استبعده المدير الفني في مباراة الأمس الودية أمام الجونة.

 

وكان ميدو أوضح خلال برنامجه"اوضة اللبس" في حلقة سابقة، أن فايلر تفاجئ بعودة صالح جمعة للتدريبات، وأنه يصر على موقفه بمغادرة اللاعب للنادي.

 

وقال ميدو، "فايلر مُقتنع للغاية بإمكانيات صالح جمعة، ولكن قالها وبشكل واضح "الموهبة لا تكفي".

 

وتابع، "فايلر على علم كامل بكل المشاكل التي افتعلها صالح قبل توليه مهمة تدريب الأهلي، وطالبه بالالتزام التام من أجل إعادته للملعب مرة ثانية".

 

وواصل، "هناك لاعبين كثر بعد الاعتزال، تندب حظها وتبكي على الاطلال، بتقول ياريتني كنت استفادت أكثر من كل يوم ليا في الملعب".

 

واضاف، "نصيحتي لصالح جمعة، استفيد بكل دقيقة ليك في الأهلي، عمرك ما هتقدر تعوض ولو يوم من اللي الأيام اللي بتقضيها داخل الأهلي".

 

واختتم، "جميعنا يعلم موهبتك الكبيرة، ولكن لو هترحل إلى أي نادي تاني فيما بعد هتحس بالفرق وهتقول ياريتني كنت بذلت مجهود أكبر، الأندية أمثال الأهلي والزمالك والاسماعيلي مختلفة تماماً عن أي نادي تاني في مصر".

أخبار تهمك

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. تطورات جديدة بشأن رحيل باهر المحمدى عن الإسماعيلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

وزير الخارجية: مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 465 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من السيسي لمجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري من برشلونة ضد المتمرد

منذ ساعة و 22 دقيقة

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وتحذر: "داخلين على أزمة عالمية"

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة في الأهلي.. الكشف عن تشخيص إصابة ياسر إبراهيم

منذ حوالي 7 ساعات

رقم خرافي.. الأهلي يتمسك بضم رمضان صبحي نهائيًا ويُقدم عرضه النهائي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:38 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

09:43 م

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

09:07 م

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

09:01 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 465 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

11:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»