شرط انتقال نجم أتلتيكو مدريد إلى أرسنال

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:55 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

 

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات عملية انتقال نجم خط وسط أتلتيكو مدريد توماس بارتي، إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

ووفقا للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو بشبكة سكاي سبورتس: "آرسنال في الوقت الحالي لا يزال يقدم 25 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعب واحد من أجل ضم توماس بارتي".

 

وتابع رومانو: "لا ينوي أتلتيكو بيع توماس بارتي بأقل من 50 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده، ولكن آرسنال أخبر "الأتلتي" أنهم لا يريدون دفع قيمة كسر عقده بالكامل، وحتى الآن لا يوجد اتفاق".

 

وتشير وسائل الإعلام الإنجليزية، أن ماتيو جندوزي هو اللاعب الذي يريد آرسنال إقحامه في الصفقة التبادلية مع أتلتيكو مدريد، للتعاقد مع لاعب الوسط الغاني توماس بارتي، ولكن دون جدوى.

 

يذكر أن بارتي لعب 46 مباراة مع أتلتيكو مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفاً واحداً.

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