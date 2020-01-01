هدف الأهلي والزمالك.. تطورات جديدة بشأن رحيل باهر المحمدى عن الإسماعيلي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:40 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

يسعي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك للتعاقد مع باهر المحمدى مدافع الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وكشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، أن الإسماعيلي يفكر جديًا فى رحيل باهر المحمدي، ولكن للإحتراف الخارجي وليس داخل مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقال النحاس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "بالطبع أفضل شييء لباهر المحمدي هو خروجه للإحتراف فى أوروبا وليس فى الدوريات الخليجية، والإسماعيلي يرغب فى تحقيق أكبر استفادة مادية من بيع اللاعب".

 

وأضاف: "فى الفترة الماضية تراجعت القيمة التسويقية لجميع اللاعبين، وننتظر الإنتهاء من الموسم من أجل حسم مصير باهر مع الإسماعيلي".

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