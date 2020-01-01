تامر أمين: افتتاح مصنع الغزل والنسيج بالروبيكي بداية للحلم

قال الإعلامي تامر أمين، إن الشخص الذي لا يرى أن مصر تتغير لديه مشكلة في نظره، معقبًا: "كل نقطة في مصر بتتغير، والاختلاف في هذا الامر غير وارد، لأنه واقع مشهود لا يختلف عليه إثنان"





وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن المدينة الصناعية الجديدة في الروبيكي خير دليل على تغير وجه مصر، لأنها شهدت وجود نواة لصناعة الغزل والنشيج بشكل متطور ومنافس.





وأشار إلى أن افتتاح مدينة الروبيكي لصناعة الغزل هي بداية الحلم الجميل الذي سيتحول لوقاع إذا تكاتف القطاع الخاص مع الدولة.





افتتاح المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكى

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الثلاثاء، مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكى، وذلك في الجزء الخاص بالنسيج، والذى يضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج.





يضم المجمع الصناعى الجديد بالروبيكى فى مرحلته الأولى ٦ مصانع، هى مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و٣ مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات.





"لا يكل ولا يمل" بهذه الكلمات أعرب أعضاء مجلس النواب عن سعادتهم بالإنجازات التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي من مشروعات قومية لم تشهدها مصر من قبل، خاصة وأنها تصب في مصلحة المواطن، بالرغم من الظروف والتحديات التي تواجهها الدولة إلا أن الرئيس يسير في طريق الإصلاح والتنمية، للنهوض بها، مؤكدين أن هذه المشروعات الجديدة ستساهم بقوة في احياء ونهضة صناعة الغزل والنسيج من جديد والتي كانت مصر الرائدة فيها على مر العصور.





• إعادة ريادة مصر في صناعة الغزل والنسيج

أكد نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن افتتاح الرئيس السيسي، يعكس حرص الدولة على متابعة كل الملفات ووضع حلول جذرية والارتقاء بقطاع الصناعة بشكل عام وبصناعة الغزل والنسيج بشكل خاص.





وأضاف "هيكل"، في بيان له، اليوم، أن هذه المشروعات الجديدة ستساهم بقوة في احياء ونهضة صناعة الغزل والنسيج من جديد والتي كانت مصر الرائدة فيها على مر العصور، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بضرورة إحياء صناعة الغزل والنسيج والنهوض بالصناعة المصرية وإعادتها رقم واحد في الأسواق العالمية، بدأ تنفيذها على أرض الواقع، مما سيعكس وجود آليات سريعة للتحرك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بما يصب في النهاية لدعم الصناعة الوطنية وتطوير المنتج المحلي.



