رئيس سموحة: المباريات الودية لا تعبر عن شئ

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:16 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن الفريق السكندري لا يزال أمامه وقت من أجل العودة إلى مستواه الفني والبدني.

 

وقال عامر فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "سموحة قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندري ولكن لا يزال أمامنا وقت للعودة إلى المستوي الفني والبدني المعتاد، والهزيمة أمام الزمالك والأهلي طبيعية".

 

وأضاف: "هناك تحسن فى الأداء إلى حد ما، والمباريات الودية لا تعبر عن شييء، والأفضل أننا نواجه أندية كبيرة وديًا للإحتكاك بشكل جيد، وصدقي دفع ببعض اللاعبين العائدين من الإصابة أمام الأهلي والزمالك".

 

وعن أزمة مباراة سموحة والاتحاد: "اعتذرت بشكل شخصي لأحمد رفعت، وحمادة صدقي قام بتغريم الهاني سليمان ماليًا".

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