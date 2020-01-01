تامر أمين ناعيًا طبيب الغلابة: باع دنيته واشترى آخرته (فيديو)
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:45 ص
كـسـاب أحـمـد
نعى الإعلامي تامر أمين، الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، قائلًا: "طبيب الغلابة أفقر نفسه بغنى الناس وعلاجهم، هذا الطبيب قرر يبيع دنيته ويشتري آخرته،.. فكر في القيمة والرسالة "
وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء،: "يا رب قيمته تبقى باقية وإلهامه يستمر لدى أجيال كثيرة، السير على درب طبيب الغلابة هو طريق النجاح، وداعًا طبيب الغلابة".
وفي تصريحات سابقة قال أسامة عبدالغفار، شقيق طبيب الغلابة، إن الدكتور محمد مشالى، شقيقه الكبير، وكان بمثابة والده ومعلمى فى الحياة، مشيرًا إلى أنه منذ أن بدأ حياته العملية لم يغب عن العمل مطلقًا حتى فى المناسبات العامة والعطل الرسمية، وتابع: "ولا أجازات رسمية ولا مناسبات كانت تمنعه من الذهاب إلى العمل.. وأول يوم يحصل وميروحش فيه العيادة هو يوم أمس يوم وفاته".
وأضاف شقيق "طبيب الغلابة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن شقيقه كان دائمًا الاستيقاظ مبكرًا، ولكن يوم الوفاة استيقظ في تمام الساعة الحادية عشر، وتابع: "زوجته لما جت تصحيه قال لها أنا مرهق شوية هنام تاني..وبعد استيقاظه قال أنا اشعر بالإرهاق ما دعنا لعمل الإسعافات الأولية ولكنه فارق الحياة فى تمام الساعة الثانية فجرًا".
وتابع: "والدى كان طبيب أيضًا وسلك ذات النهج الذى كان يسير عليه الراحل، والدنا الذى كرس فينا العمل لصالح الغلابة ووصانا بذلك"، مشيرًا إلى أن بعض الأطباء قاموا بتقديم شكاوى فيه بسبب سعر الكشف المنخفض الذى لم يتجاوز عشر جنيهات، وعلى الرغم من ذلك لم يستجيب لهم، مضيفًا: "والدتي لما كلمته وهى الوحيدة اللي فتحت معاه موضوع رفع سعر كشفه قال لها متنسيش بابا وصانا على إيه".
وفاة طبيب الغلابة
لم تتوقف برقيات نعي الدكتور محمد مشالي الملقب بـ"طبيب الغلابة"، بل قامت عدد من الدول بنعيه وهو ما يؤكد أنه آثر في الداخل والخارج بسبب أعمال الخير التي كان يقوم بها طيلة حياته من أجل خدمة الفقراء في محافظته.
يذكر أن الطبيب محمد مشالي توفي جراء هبوط مفاجئ في الدورة الدموية عن عمر ناهز 76 عاما، وشيع الآلاف من المحبين وأفراد العائلة والجيران جثمان المتوفى لمثواه الأخيرة بمقابر الأسرة قرية ظهر التمساح بمحافظة البحيرة، وهو مسقط رأسه على الرغم من أن حياته قضاها في طنطا بالغربية.
وبعد انتشار خبر وفاة طبيب الغلابة، نعت الخارجية الإسرائيلية الدكتور محمد مشالي، حيث نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي قالت فيها: "يقال إن فعل الخير هو أفضل عبادة يمكن أن نقدمها لله".
واستطردت الصفحة مقدمة النعي في الدكتور محمد مشالي قائلة: "عسى أن تكون هذه المقولة مصدر إلهام في هذا الظرف ورحم الله طبيب الغلابة واسكنه فسيح جناته.. وما أحوجنا إلى مثل هؤلاء الملائكة الذين زرع الله في قلوبهم الرحمة والشفقة.. هذه هي الأخوة في الإنسانية تجمعنا في عمل الخير".
وفي نفس السياق، نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، وكتب بن راشد تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر": "الدكتور محمد المشالي.. من جمهورية مصر الحبيبة.. صانع أمل من نوع مختلف.. 50 عامًا من حياته لأجل علاج الفقراء.. نموذج للأطباء.. وقدوة للعظماء.. رحمه الله.. وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر".
كما انضمت بريطانيا إلى صفوف المعزيين، حيث نعت روزي دياز، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور محمد مشالي قائلة عبر حسابها على تويتر: "فقد العالم اليوم إنسان عظيم كرّس حياته لمساعدة الفقراء وعلاجهم بمقابل رمزي وبدون مقابل"، مضيفة: "أحزنني كثيرًا خبر وفاة الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، تعازيّ لعائلة الفقيد وللعالم أجمع ولاسيما شعب مصر".
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