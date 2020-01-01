تامر أمين ناعيًا طبيب الغلابة: باع دنيته واشترى آخرته (فيديو)

نعى الإعلامي تامر أمين، الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، قائلًا: "طبيب الغلابة أفقر نفسه بغنى الناس وعلاجهم، هذا الطبيب قرر يبيع دنيته ويشتري آخرته،.. فكر في القيمة والرسالة "





وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء،: "يا رب قيمته تبقى باقية وإلهامه يستمر لدى أجيال كثيرة، السير على درب طبيب الغلابة هو طريق النجاح، وداعًا طبيب الغلابة".





وفي تصريحات سابقة قال أسامة عبدالغفار، شقيق طبيب الغلابة، إن الدكتور محمد مشالى، شقيقه الكبير، وكان بمثابة والده ومعلمى فى الحياة، مشيرًا إلى أنه منذ أن بدأ حياته العملية لم يغب عن العمل مطلقًا حتى فى المناسبات العامة والعطل الرسمية، وتابع: "ولا أجازات رسمية ولا مناسبات كانت تمنعه من الذهاب إلى العمل.. وأول يوم يحصل وميروحش فيه العيادة هو يوم أمس يوم وفاته".

وأضاف شقيق "طبيب الغلابة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن شقيقه كان دائمًا الاستيقاظ مبكرًا، ولكن يوم الوفاة استيقظ في تمام الساعة الحادية عشر، وتابع: "زوجته لما جت تصحيه قال لها أنا مرهق شوية هنام تاني..وبعد استيقاظه قال أنا اشعر بالإرهاق ما دعنا لعمل الإسعافات الأولية ولكنه فارق الحياة فى تمام الساعة الثانية فجرًا".

وتابع: "والدى كان طبيب أيضًا وسلك ذات النهج الذى كان يسير عليه الراحل، والدنا الذى كرس فينا العمل لصالح الغلابة ووصانا بذلك"، مشيرًا إلى أن بعض الأطباء قاموا بتقديم شكاوى فيه بسبب سعر الكشف المنخفض الذى لم يتجاوز عشر جنيهات، وعلى الرغم من ذلك لم يستجيب لهم، مضيفًا: " والدتي لما كلمته وهى الوحيدة اللي فتحت معاه موضوع رفع سعر كشفه قال لها متنسيش بابا وصانا على إيه".

