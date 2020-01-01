"بوصل رسالة".. شيرين تكشف سبب ظهورها بفتسان على أحد الشواطيء





كشفت الفنانة شيرين، سبب ظهورها بفتسان على أحد الشواطي، قائلة: "حبيت أوصل رسالة بأن يستمتع المواطنون بالبحر بدون النزول إلى المياه".







واضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع علي التليفزيون المصري: "مش معقول نوفر لكل مواطن غطاس يراقبه لإنقاذه من الغرق".





يذكر أن شيرين ظهرت بفستان أزرق في أحدث جلسة تصوير جديدة لها، بفستان أزرق بأحد شواطئ الساحل الشمالي وهو ما أثار موجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

