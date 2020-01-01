رقم خرافي.. الأهلي يتمسك بضم رمضان صبحي نهائيًا ويُقدم عرضه النهائي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:38 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

يسعي النادى الأهلى لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي جناح الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما تنتهي إعارته من فريق هيدرسفيلد تاون الانجليزي .

 

وكشف الإعلامي محمد فاروق، أن مسؤولو الأهلي رفعوا قيمة عرض رمضان صبحي، لاعب الفريق والمعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

 

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الأهلي رفع عرض رمضان صبحي لـ 4 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

 

وأضاف: "رمضان صبحي مؤثر للغاية مع القلعة الحمراء، وبالطبع الأهلي تعاقد مع بديله وهو طاهر محمد طاهر، ولكن رمضان له تأثير كبير داخل الملعب".

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