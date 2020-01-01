رقم خرافي.. الأهلي يتمسك بضم رمضان صبحي نهائيًا ويُقدم عرضه النهائي

يسعي النادى الأهلى لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي جناح الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما تنتهي إعارته من فريق هيدرسفيلد تاون الانجليزي .

وكشف الإعلامي محمد فاروق، أن مسؤولو الأهلي رفعوا قيمة عرض رمضان صبحي، لاعب الفريق والمعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الأهلي رفع عرض رمضان صبحي لـ 4 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأضاف: "رمضان صبحي مؤثر للغاية مع القلعة الحمراء، وبالطبع الأهلي تعاقد مع بديله وهو طاهر محمد طاهر، ولكن رمضان له تأثير كبير داخل الملعب".