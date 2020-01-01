فاطمة برناوي..من أول أسيرة فلسطينية إلى مؤسسة الشرطة النسائية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:53 ص
فاطمة برناوي
فاطمة برناوي
سيد مصطفى
جسدت المناضلة الفلسطينية فاطمة برناوي، النضال يسير على قدمين، وأثبت أن بوابة السجن الإسرائيلي يمكنها يومًا أن تنكسر، فبعد أن كانت أول أسيرة فلسطينية، أصبحت مؤسسة للشرطة النسائية الفلسطينية ورئة نضال مستمرة حتى يومنا هذا.

من الجالية الأفريقية بمدينة القدس
ولدت السياسية الفلسطينية فاطمة برناوي عام 1939، في حي الجالية الأفريقية في مدينة القدس، وأبيها محمد علي برناوي ينحدر من أصل نيجيري وشارك في ثورة فلسطين 1936،رفقة الحاج أمين الحسيني، فبقي في فلسطين، وأم أردنية فلسطينية، وانتقلت مع والدتها وأسرتها من القدس إلى مخيم للاجئين بالقرب من عمان وعادت عائلتها إلى القدس عام 1960 واستقرت في حي الجالية الأفريقية 

بدأت فاطمة عملها كممرضة ممارسة في شركة الزيت العربية السعودية أرامكو، لكنه لم يكن مسموحًا لها بإعطاء الحقن للمرضى لسبب لون بشرتها، على الرغم من كون جنسيتها فلسطينية، والتحقت في صفوف الثورة بحركة فتح في عمر 18 عام، انت فاطمة واحدة من أربع نساء ممن انضممن لحركة المقاومة في بداياتها باعتبارها مقاتلة والثلاثة الأخريات فكنّ ليلى خالد وعائشة عودة ورسمية عودة.

أول أسيرة فلسطينية
كانت برناوي أول أسيرة فلسطينية بعد محاولة تفجير سينما في تشرين الأول (أكتوبر) 1967، وقد نفذتها مع شقيقتها إحسان التي تصغرها بنحو 5 أعوام، اعتقلت على أثرها، والقبض عليها أتى بعكس المأمول منه من الجانب الصهيوني حيث ألهب حماس عشرات الفتيات الفلسطينيات للاشتراك في العمل الفدائي، ففجأة أصبح في السجن في عام 1969 وحده 8 فتيات فدائيات منهن الأختين عائشة عودة ورسمية عودة، وأمضت فاطمة عشر سنوات في السجن قبل أن يفرج عنها وإبعادها خارجا في 11-11-1979.

تغير حال فاطمة بعد توقيع السلطة الفلسطينية لاتفاقية أوسلو، حيث تولت منصب قيادة الشرطة النسائية الفلسطينية، وكان الرئيس ياسر عرفات يعتز بها، ونجحت في هذه المهمة في غزة وأسست من النساء الفلسطينيات قوة شرطية محترفة، كان الرئيس ياسر عرفات يعرف ضيوفه على برناوي، وعندما تولى الرئيس محمود عباس أبو مازن منحها وسام نجمة الشرف العسكري عام 2005، وحصلت على درجة لواء عام 1994.

أم المقاتلين
لم يكن التفجير الخاص بالسينما هو العمل الفدائي الوحيد الذي شاركت به برناوي، فهي قد شاركت في محاولة لإنقاذ جنود مصريين ينتمون لفرقة صاعقة "23"، عام 1967، كما أنها شاركت في التخطيط وتنفيذ عملية هروب لثوريات فلسطينيات مع رسمية عودة وعائشة عودة بحفر نفق من دخل السجن إلى خارجه، وكانت تكلل بالنجاح لولا وشاية سجينة يهودية.

تزوجت برناوي من الأسير الفلسطيني المحرر فوزي النمر، وهو كان قام بعملية تفجير لمصفاة النفط الإسرائيلية في حيفا، ردًا على قيام إسرائيل باحتلال الأراضي العربية في عام 1967، وحدث الزواج بعد الإفراج عنه بفترة وجيزة، وكان الزواج أبوعمار ولي أمرها فيه، بينما كان أبو جهاد ولي أمر نمر، وفي أواخر حياة المناضل فوزي النمر أصيب بمرض الرعاش وقدمت برناوي خدماتها له كممرضة حيث قامت برعايته حتى فاضت روحه المناضلة.

كانت فاطمة برناوي تلعب دور "أم المقاتلين"، حيث كانت تقوم برعاية ومتابعة خاصة للمناضلات في صفوف الجبهة الوطنية اللبنانية والفلسطينية، وجبهة نساء مصر وفلسطين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فلسطين فاطمة برناوي بوابة الفجر الفجر أسيرة

أخبار تهمك

الزمالك ينسحب من صفقة الموسم ويحدد البديل

منذ ساعة و 27 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

أزمة جديدة.. نجم الزمالك يرفض تجديد عقده مع الفريق

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من السيسي لمجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 12 ساعة

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يستعيد نجمه قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 465 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

هل ينتقل للزمالك؟.. صالح جمعة يثير الجدل برسالة غامضة بعد استبعاده من مباراة الجونة

منذ ثلث ساعة

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وتحذر: "داخلين على أزمة عالمية"

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

صدمة في الأهلي.. الكشف عن تشخيص إصابة ياسر إبراهيم

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. دلال أبو آمنه تمثل فلسطين في مهرجان القلعة 2018 (فيديو وصور)

ألمانيا تطلب من المناضلة الفلسطينية رسمية عودة مغادرة منطقة شنجن

تقرير: فتيات داعش قنابل موقوته قادرة على المشاركة في هجمات مستقبلية

6 أسرى فلسطينيون يستمرون في إضرابهم عن الطعام بسجون الاحتلال

الحب في زمن النضال.. قصص توجتها الدموع وتحكمت فيها كواليس السياسة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:38 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

09:43 م

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

09:07 م

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

08:49 ص

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»