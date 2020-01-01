إليسا تغازل جمهورها بـ "ليك لوحدك"

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

يتعاون الشاعر أسامة مصطفى مع الفنانة إليسا، في أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم "ليك لوحدك"، وذلك في ألبومها الجديد"صاحبة رأي"، والأغنية من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وكشف أسامة مصطفى، في تصريح خاص لــ"الفجر الفني" النقاب عن أن أغنية "ليك لوحدك" من ألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد عبد السلام، 

وأشار إلى أن الأغنية الجديدة تحمل الطابع الرومانسي، معبرًا عن أمله في أن تحقق  نجاحًا وصدى واسع لدى الجمهور، على غرار "صاحبة رأي".

وكان أسامة قد أعلن سابقًا عن مفاجأة وهي كتابته أغنية ثالثة في ألبوم "صاحبة رأي"، تحمل اسم "سمعني"، وهي باللهجة اللبنانية، ومن ألحان سامر أبو طالب، توزيع جورج قسيس تحت إشراف هادي شرارة، وبذلك يكون قد شارك في الالبوم بثلاثة أغاني، وهم "صاحبة رأي"، "سمعني" و"ليك لوحدك".

والجدير بالذكر أن أغنية "صاحبة رأي" لإليسا حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ووصل عدد مشاهدتها لـ٢ مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبو طالب، توزيع هادي شرارة.




أخبار تهمك

بعد فشل صفقة موليكا.. الأهلي يسابق الزمن لضم مهاجم متميز

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية: مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة في الأهلي.. الكشف عن تشخيص إصابة ياسر إبراهيم

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ حوالي 7 ساعات

حرب شرسة بين الأهلي والزمالك على ضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من السيسي لمجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

رقم خرافي.. الأهلي يتمسك بضم رمضان صبحي نهائيًا ويُقدم عرضه النهائي

منذ 40 دقيقة

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وتحذر: "داخلين على أزمة عالمية"

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 465 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:38 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

09:43 م

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

09:07 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 465 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

11:18 م

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»