إليسا تغازل جمهورها بـ "ليك لوحدك"





وأشار إلى أن الأغنية الجديدة تحمل الطابع الرومانسي، معبرًا عن أمله في أن تحقق نجاحًا وصدى واسع لدى الجمهور، على غرار "صاحبة رأي".





وكان أسامة قد أعلن سابقًا عن مفاجأة وهي كتابته أغنية ثالثة في ألبوم "صاحبة رأي"، تحمل اسم "سمعني"، وهي باللهجة اللبنانية، ومن ألحان سامر أبو طالب، توزيع جورج قسيس تحت إشراف هادي شرارة، وبذلك يكون قد شارك في الالبوم بثلاثة أغاني، وهم "صاحبة رأي"، "سمعني" و"ليك لوحدك".



والجدير بالذكر أن أغنية "صاحبة رأي" لإليسا حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ووصل عدد مشاهدتها لـ٢ مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبو طالب، توزيع هادي شرارة.

















يتعاون الشاعر أسامة مصطفى مع الفنانة إليسا، في أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم "ليك لوحدك"، وذلك في ألبومها الجديد"صاحبة رأي"، والأغنية من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.وكشف أسامة مصطفى، في تصريح خاص لــ"الفجر الفني" النقاب عن أن أغنية "ليك لوحدك" من ألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد عبد السلام،