شيرين: رفضت عمل إعلان برقم "خزعبلى" بسبب صرصار

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:51 ص
الفنانة شيرين
الفنانة شيرين
كـسـاب أحـمـد
كشفت الفنانة شيرين، عن رفضها عرضًا مغريًا لعمل إعلان يتضمن "قتل صرصار"، نظرًا لقناعتها أن الأموال ليست كل شيء في حياة الإنسان، وتابعت: "رقم خزعبلى ومش باخدة في مسلسل لكن الفلوس مش كل حاجة المهم الرضا".

وأضافت "شيرين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها راضية عما وصلت له من شهرة وتاريخها النفي، مشيرة إلى أنها إنسانة بسيطة لا تتقمص دور النجمة الشهيرة، وتابعت: "لو تقمصت شخصية النجمة الشهيرة كنت خلصت فن من زمان".

وعن المصاعب التي واجهاتها في حياتها، قالت الفنانة شيرين، إنها تعاملت معها بالصبر والرضى، وتابعت: "أنا مريت بحاجات كتير جدًا.. وأنا دائمًا أقول أنى مش أنا اللي استحملت لا ربنا هو اللي صبرني".

وشددت الفنانة شيرين على ضرورة متابعة النشء ومراقبتهم في تصرفاتهم وأفعالهم وتربيتهم على الطريقة السليمة التي تضمن تخريج أجيال قادرة على تحمل المسئولية، وتابعت:" كنت قاسية في تربية ابنتي ولكن ذلك من أجل أن تكون إنسانة يعتمد عليها وهو ما أصبحت عليه الآن".

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