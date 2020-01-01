ميدو: وجدت جينات الزمالك في مباراة الفريق ضد طنطا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:09 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

أكد أحمد حسام ميدو نجم توتنهام السابق، ومقدم برنامج "أوضة اللبس" المذاع على قناة النهار، أنه شعر بالسعادة خلال مشاهدته لمباراة الزمالك وطنطا الودية اليوم الثلاثاء.

وكان الزمالك حقق الفوز أمام طنطا بهدفين مقابل هدف، ضمن استعدادات الفريقين لعودة النشاط الرياضي في شهر أغسطس المقبل.

وقال ميدو، "عند مشاهدتي لناشئي الأبيض في مباراة الزمالك اليوم، قلت في نفسي "هو ده DNA الزمالك".

 وتابع، "نصيحتي لهؤلاء اللاعبين، اياك والغرور في يوم من الأيام، كل ما الكرة تعطيك، لابد وأن تنزل انت لـ تحت وتجتهد أكثر وأكثر".

وواصل، "لابد وأن تستغل النعمة التي وهبها الله لك، هناك أكثر من مليون شاب في مصر يتمنى فقط أن يكون مكانك ويتدرب جوار اللاعيبة الكبيرة أمثال شيكابالا وطارق حامد".

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