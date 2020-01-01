بسبب كورونا.. زميل محمد صلاح بائع سندوتشات (فيديو)

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تسبب إنتشار فيروس كورونا، في تحول العديد من لاعبي المظاليم، لمهن أخرى، بحثاً عن مصدر دخل جديد، ليتمكنوا من العيش منه والصرف على منازلهم لأن يوجد لديهم إلتزامات خاصة بهم وبأسرهم.



ألقى " الفجر الرياضي " الضوء على اللاعب محمد الدسوقي، مهاجم فريق صيد المحلة الحالي، أحد أندية القسم الثالث بمحافظه الغربية، و الذي كان قد زامل محمد صلاح نجم ليفربول ، خلال فترة تواجدهما بصفوف عثماسون، الذي قرر الإبتعاد مؤقتاً عن لعب كرة القدم بعد توقف النشاط الكروي ليعمل في مهنة عامل طعام.



حيث قال الدسوقي خلال تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أنه قام باللعب بجوار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب بشكتاش التركي أثناء تواجدهم مع فريق المقاولون العرب لمدة 11 سنة بداية من موسم 2004 في الناشئين بإجمالي 35 مباراة بالإضافة إلى لعبه في المنتخب الأوليمبي خلال تصفيات لندن.



وأكد مهاجم صيد المحلة أنه قام بالبعد عن لعب كرة القدم في الوقت الحالي بعدما توقف مصدر دخله من كرة القدم بعد توقف النشاط الرياضي ولا يوجد مصدر دخل لدية أخر مما جعله يتوجه لفتح عربه لعمل الوجبات والسندوتشات الجاهزة.



وقال الدسوقي عن محمد صلاح أنه كان يتواجد معه دائما في المقاولون ويتوجهوا للتدريبات معاً في عربة واحدة نظراً لكون محمد صلاح من بسيون و محمد الدسوقي من مدينة المحلة وابناء محافظة واحدة.



وأكد انه كان يوجد تواصل بينه وبين محمد صلاح لفترة كبيرة حتي إنقطع التواصل بينهما بعد إنتقاله إلي فريق فيرونتينا الإيطالي بسبب كثرة مشاغل النجم المصري.



وتابع محمد الدسوقي أنه يتمني التوفيق دائما لمحمد صلاح لأنه يعد أحد نجوم الكرة المصرية وكان أحد أصدقائه الذي كان يربطهم بينهم علاقة قوية وبطلب منه محاولة التواصل معي وعمل زيارة لي.



وطالب مهاجم صيد المحلة من إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني سرعة إتخاذ قرار بعودة دوري القسم الثالث بسبب تضرر عدد كبير من اللاعبين بتوقف النشاط.



يذكر أن محمد الدسوقي لعب من قبل لأندية المقاولون العرب و منتخب مصر الأوليمبي وصيد المحلة ونبروه ودمنهور والنصر.











