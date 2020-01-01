كورونا يجبر أكبر شركة مصدرة للحوم الخنزير في أوروبا على الإغلاق

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:50 م
بوابة الفجر
وكالات
أغلقت "دانيش كراون"، أكبر شركة مصدرة للحوم الخنزير في أوروبا، جزءا من مجزر تابع لها بعد أن أظهرت الفحوص إصابة ثلاثة عمال بكوفيد- 19، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.

وقالت شركة دانيش كراون في بيان، اليوم الثلاثاء، إن موقع الشركة في رينجستيد سيعمل بنصف طاقته خلال الأيام القليلة المقبلة، مع وجود مجازر أخرى تعوض خسارة الإنتاج.

وقالت الشركة أنه تم إرسال 30 عاملا للعزل الذاتي في منازلهم، وقد تواصلت مع السلطات الصحية لتحديد ما إذا كان يجب فحص جميع العاملين في المصنع البالغ عددهم 900 شخص لإجراء فحوص كورونا.

وتعاني عدة دول، من تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عقب إعادة فتح البلاد، لتتخذ إجراءات احترازية وقائية جديدة، من أجل احتواء الوباء اللعين، وسط مخاوف من تزايد الإصابات.

أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي إصابات كورونا تجاوز 16.26 مليون حتى صباح اليوم الاثنين.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 9.4 مليون، فيما اقترب عدد الوفيات من 649 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وتشيلي والمملكة المتحدة وإيران وباكستان وإسبانيا والسعودية وكولومبيا وإيطاليا وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا والهند وفرنسا.


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