كورونا يجبر أكبر شركة مصدرة للحوم الخنزير في أوروبا على الإغلاق

أغلقت "دانيش كراون"، أكبر شركة مصدرة للحوم الخنزير في أوروبا، جزءا من مجزر تابع لها بعد أن أظهرت الفحوص إصابة ثلاثة عمال بكوفيد- 19، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.





وقالت شركة دانيش كراون في بيان، اليوم الثلاثاء، إن موقع الشركة في رينجستيد سيعمل بنصف طاقته خلال الأيام القليلة المقبلة، مع وجود مجازر أخرى تعوض خسارة الإنتاج.





وقالت الشركة أنه تم إرسال 30 عاملا للعزل الذاتي في منازلهم، وقد تواصلت مع السلطات الصحية لتحديد ما إذا كان يجب فحص جميع العاملين في المصنع البالغ عددهم 900 شخص لإجراء فحوص كورونا.





و تعاني عدة دول، من تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عقب إعادة فتح البلاد، لتتخذ إجراءات احترازية وقائية جديدة، من أجل احتواء الوباء اللعين، وسط مخاوف من تزايد الإصابات.



