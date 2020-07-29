ميدو: التعصب أفسد كرة القدم

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
أمل
عبر أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن استيائه من التعصب المنتشر مؤخرًا في الشارع الرياضي المصري.

وأكد نجم توتنهام السابق خلال برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على قناة النهار، أن الكرة حلاوتها في أن نبقى مُتعصبين فقط لنادينا، لأن غير ذلك يفسد الكرة.

 وتابع ميدو، "لا يجب أن يخرج التعصب خارج نطاق تشجيع ناديك، بلا داعي ويجعلنا نصل لمناطق لا أحد يحب يصل إليها".

وواصل، "ناس كتير من التعصب المُبالغ فيه بتبطل تتفرج على الكرة، فلماذا نصل لمرحلة مثل هذه بلا أي داعي".

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