الولايات المتحدة تتوعد بزيادة الضغط على الحكومة الفنزويلية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:47 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون فنزويلا إيليوت أبرامز، أن الولايات المتحدة ستزيد من الضغط على السلطات الفنزويلية والرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وستفرض مزيدًا من العقوبات.

وقال أبرامز خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "قمنا بفرض عقوبات الأسبوع الماضي والأسبوع الجاري، وأنا لا أشكك في أن ذلك سيستمر وسيكون هناك مزيد من العقوبات والضغوط والنشاط الدبلوماسي من قبلنا".

وتابع المبعوث قائلا: "نحن على ثقة بأن النتيجة ستكون إضعاف النظام واستعادة الديمقراطية".

وامتنع الدبلوماسي عن الكشف عن أسماء الأشخاص والشركات الذين قد تستهدفهم العقوبات الأمريكية الجديدة.

ونفى أبرامز عزم الولايات المتحدة إجراء محادثات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قائلا إن "المسألة الوحيدة التي مستعدون لمناقشتها معه هي مسألة رحيله".

وامتنع المبعوث عن التعليق على الأنباء عن اتصالات الولايات المتحدة بالعسكريين الفنزويليين. وقال ردا على سؤال بهذا الصدد: "أما بخصوص من نتحدث معهم، فأنا لن أتكلم عن ذلك"، مضيفا أن هناك نحو ألفين من عناصر الاستخبارات الكوبية الذين يحاولون منع أي اتصالات محتملة بين واشنطن والعسكريين الفنزويليين.

وأضاف: "نحن نقول دائما إن العسكريين يلعبون دورا مهما في فنزويلا، وليس فقط الآن بل وسيلعبونه في المستقبل... وفي المستقبل الديمقراطي ستحتاج فنزويلا لجيش حديث سيعمل مع حكومة مدنية منتخبة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن في وقت سابق من يوم الثلاثاء عن فرض عقوبات على وزيرين فنزويليين سابقين بتهمة الفساد.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على العديد من كبار المسؤولين الفنزويليين في حكومة نيكولاس مادورو، متهمة إياهم بالفساد و"تقويض الديمقراطية" في فنزويلا والاتجار بالمخدرات وغير ذلك من التهم.

أخبار تهمك

بعد فشل صفقة موليكا.. الأهلي يسابق الزمن لضم مهاجم متميز

منذ ثلث ساعة

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 8 دقيقة

صدمة في الأهلي.. الكشف عن تشخيص إصابة ياسر إبراهيم

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

وزير الخارجية: مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ حوالي 5 ساعات

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 465 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

منذ 34 دقيقة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من السيسي لمجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

منذ ساعتين و 51 دقيقة

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وتحذر: "داخلين على أزمة عالمية"

منذ حوالي 11 ساعة

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:43 م

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

06:38 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 465 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

11:18 م

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

09:07 م

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»