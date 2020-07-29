أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-7-2020.. المعدن الأصفر يحافظ على المستويات التاريخية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي

أسعار الذهب الأن

حالة من التذبذب الصاعد أصابت أسعار الذهب بداية من أمس الثلاثاء، بعد أن تحققت الموجة التصحيحية بشكل نسبي متوافقة مع توقعات بوابة الفجر، حيث تراجع المعدن الأصفر بقيمة 5 جنيهات حيث سجل سعر الجرام من عيار 21 الأكثر شعبية نحو 865 جنيهًا.

اسعار الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 18 : 741.40 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 : 865 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 : 988.55 جنيهًا
الجنيه الذهب : 6920 جنيهًا




أسعار الذهب العالمي 

تحولت أسعار الذهب للارتفاع مرة أخري لتواصل تسجيل المستويات القياسية الجديدة بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء.



وشهد سعر المعدن الأصفر ارتفاعا قويا في بداية تعاملات اليوم، قبل أن يتحول للهبوط لاحقاً ثم يعاود الصعود مجدداً وسط المخاوف حيال التطورات الاقتصادية والسياسية والصحية حول العالم.


ويأتي أداء الذهب مؤخراً مع التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين، وبالتزامن مع مراقبة تطورات الفيروس وتداعياته.

 

وينظر المستثمرون بعين الاهتمام إلى اجتماع صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي من المقرر أن يبدأ اليوم ويعلن نتائجه غداً الأربعاء، وإن كانت التوقعات لا تشير إلى تغيير كبير في موقف السياسة.

 

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم تراجع يفوق التوقعات لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، وسط القلق المتصاعد حيال وباء كورونا.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.7 بالمائة أو ما يعادل 13.50 دولار عند مستوى 1944.60 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 2000 دولار للأوقية خلال الجلسة لأول مرة على الإطلاق

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1953.35 دولار للأوقية.

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