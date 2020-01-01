الأوليمبي يصرف جزء من مستحقات المدربين واللاعبين بمناسية العيد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
عبير عبد الشفيع
قام مجلس إدارة النادى الأوليمبي برئاسة المهندس طارق السيد، بصرف جزء من مستحقات مدربي النادى ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم وذلك بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

وحصل جميع مدربي النادى المستمرين من الموسم الماضي بمختلف الألعاب علي نصف شهر من قيمة رواتبهم.

كما صرف مسئولو النادى ثلاثة آلاف جنيه لكل لاعب من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وقام ايمن شعبان مدير الكرة، بإرسال مستحقات لاعبي الفريق عبر البريد، نظرا لتواجدهم مع أسرهم بسبب عدم استئناف تدريبات الفريق.

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