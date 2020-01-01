الفنانة إنجي وجدان لـ"الإبراشي": الشتيمة والتنمر بقت زي "صباح الخير"

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قالت الفنانة إنجي وجدان، أن الفنان يتقبل النقد ولكن لا يتقبل السب أو التنمر أو التجريح، موضحة أنها كانت تتعرض لهجوم وتنمر شديد فى السابق وكانت تتأثر منها ومع مرور الوقت اعتادت على ذلك.

وتابعت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، "لكن أنا قررت أن كل شوية هنزل بوست لحد متنمر.. من قبيل أفضح متنمر بالقانون".

وأضافت "إنجى وجدان" أنها تعرضت لتنمر شديد عقب نشر صورة تجمعها مع زوجها، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مشددة على انها لن تتسامح مرة أخرى وستتبع الأساليب القانونية فى ملاحقة المتنمر، وتابعت:"أحنا بنشوف حاجات مش معقولة..واللى بنعرضه ميجيش حاجة فى اللى بيوصلنا.. الشتيمة أصبحت زى صباح الخير".

تعرضت الفنانة إنجي وجدان، للتنمر من قبل إحدى الفتيات عبر السوشيال ميديا بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

ونشرت وجدان، تعليق الفتاة التي تنمرت عليها عبر حسابها الشخصي.

وعلقت على تعليق قائلة "دخلت شتمتني ولما قلتلها هعملك محضر عملتلي بلوك.. بس هي مش فاهمة انها عادي تتجاب من بيتها.. (افضح متنمر)"

كانت الفتاة كتبت تعليقًا مسيء لانجي وجدان، لترد عليه الفنانة قائلة" أنتي غريبة جدًا عملالي فولو عشان تشتميني وخلاص ربنا يشفكي وعلى فكرة انا هعملك محضر سب وقذف".

غازلت الفنانة إنجي وجدان، زوجها من خلال نشر صورة جديدة لها برفقته، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت إنجي، على الصورة قائله: "بحبك ربنا يخليك لينا وتبقى دايما سندي وضهري وكل حاجة".

وحظت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يخليكوا لبعض ويسعدكوا" وأضاف آخر"بجد انتي انسانة محترمة جدًا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"حلوين من يومنا والله قلوبنا كويسة".

يذكر أن آخر أعمال إنجي وجدان، مسلسل "طلعت روحي" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان تامر فرج.


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