رسميا.. الدوري البلجيكي بدون جمهور

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
جاء في بيان صادر عن الرابطة "بعد التشاور مع السلطات السياسية والاخذ بعين الاعتبار قرارات مجلس الامن الوطني بالأمس (الاثنين)، اتخذ مسؤولو رابطة الدوري البلجيكي هذا القرار من أجل ضمان صحة الجميع هنا وحول العالم".

وناشدت الرابطة أنصار الاندية بمتابعة مباريات فرقهم من منازلهم وتفادي التجمعات في مجموعات كبيرة لعدم التأثير على الموسم الجديد المقرر انطلاقه في 8 آب/اغسطس.

وكان النشاط الكروي في بلجيكا توقف في آذار/مارس ولم يعاود نشاطه وتم تتويج بروج بطلاً له، لكنه سيعاود بخوض مباراة نهائي الكأس المحلية بين انتورب وكلوب بروج السبت في بروكسل.

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