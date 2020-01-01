جريمة القرية الهادئة.. تفاصيل صادمة في مقتل مسنة بالفيوم

بعد مرور 72 ساعة متواصلة من البحث، فك أمن الفيوم لغز أول جريمة هزت القرية الهادئة، حيث تمكنت مباحث مركز شرطة الشواشنة بمديرية أمن الفيوم، بمشاركة قطاع الأمن العام من كشف ملابسات واقعة مقتل عجوز من أجل مصوغاتها الذهبية داخل منزلها بقرية الصبيحي بدائرة مركز شرطة الشواشنة، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتم إحالتهما للنيابة للتحقيق.





بدأت الواقعة ببلاغ وصل لمركز شرطة الشواشنة بمديرية أمن الفيوم يفيد بمقتل "شمس.ع.ب"(97 سنه ـ مقيمه بقرية الصبيحي ـ مركز الشواشنة) داخل منزلها، منزوع قرطها الذهبي من أذنها ودملج فضي بيديها وبها نزيف بأحد عينيها وأنفها وكدمات شديدة متفرقة بالجسم.





تشكيل فريق للبحث في كواليس الجريمة

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم عبدالله عثمان، رئيس مباحث مركز شرطة الشواشنة، إلى محل الواقعة، وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة العقيد مصطفي حسن، رئيس فرع بحث غرب الفيوم، مكونًا من العقيد وليد تاج، والعقيد حسن أبو طالب، والعقيد محمد عثمان والعقيد تامر حسن، لكشف ملابسات الجريمة بإشراف العميد ياسر صلاح، رئيس البحث الجنائي بمديرية الأمن.





تحريات لمدة 72 ساعة

ووصلت تحريات فريق البحث والتي استمرت 72 ساعة متواصلة إلى تحديد مرتكب الواقعة للبحث والتحريات بمحيط مسكن الضحية، وفحص مكثف لجميع خطوط السير للقتيلة وآخر تعاملاتها، والتحقيق معهم، وتبين من خلال تحريات المقدم عبدالله عثمان رئيس مباحث مركز الشواشنة، والتي أجريت تحت إشراف اللواء صبري عزب مدير البحث الجنائي بالمديرية، أن المتهمين "محمد.،ف م.ع" ( 25سنة ـ عاطل ـ مسجل سرقات ـ مقيم الصبيحي ـ مركز الشواشنة)، و"محمود. ع.ع.ع" ( 22 سنة ـ عاطل مقيم الصبيحي ـ مركز الشواشنة) ولهما محل إقامة اخر بالقاهرة، بالتورط بواقعة مقتل عجوز القرية.





وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول مدبر الواقعة بقريته يتجول، وأثناء تفتيشه تبين بعض الخربشات بعنقه نتيجة دفاع العجوز عن نفسها، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وأعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بدافع السرقة، حيث خرج من منزله مساء يوم الواقعة وبحوزته سلاح أبيض (سكين) عاقدا العزم على الذهاب إلى منزلها وسرقتها كرهًا عنه.





وأعترف المتهم الأول أمام العقيد مصطفي حسن، رئيس الفرع وفريق البحث، بأنهما تتبعا السيدة العجوز وسارا خلفها أثناء عودتها لمنزلها ليلا، عقب صلاة العشاء مستغلين عدم مرور أحدا بمحيط سكنها، حيث تعيش بمفردها، وطلب أحدهما منها كوب مياه ليروي عطشه، فناولتهما كوبا، وقالت لهما إنها ليس لديها مياه باردة لعطل بالثلاجة لديها، فأوهماها برؤيتها لإصلاحها، إلا أنها خاناها وقاما بفعلتهما منقضين عليها من الخلف عند دخولها لمنزلها وكتم أنفاسها، وانتزعا قرطها الذهبي، وأسورة فضية بيدها، وانهالا عليها بالكدمات عليها، وذلك لانتزاع مفتاح صندوق خشبي لديها لسرقة مصوغاتها إلا انها رفضت وقاومتهم حتى خر جثمانها على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة بين أيديهما، وفرا هاربين.





المتهم يرشد على أداة الجريمة

وأرشد المتهم الأول على الأداة المستخدمة بالجريمة والمسروقات، حيث تمكن فريق البحث بضبط المتهم الثاني، وأرشد عن مكان بيع القرط الذهبي بمنطقة الطوابق بأكتوبر، والذي بلغ ثمنه 13 ألف جنيه، وأحضر المبلغ المالي.





وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1149 إداري مركز الشواشنة لسنة 2020 بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالبحث والتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.



