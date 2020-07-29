بعد فشل صفقة موليكا.. الأهلي يسابق الزمن لضم مهاجم متميز

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:30 م
موليكا
موليكا
محمد جمال
يسعي رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب النادى الأهلى فى تدعيم خط الهجوم خلال الفترة المقبلة بعدما لم يقتنع المدرب السويسري بالمهاجم المغربي وليد أزارو والذي أعير خلال يناير الماضي لصفوف الاتفاق السعودى.

وكان فايلر يرغب فى التعاقد مع مهاجم مازيمبي الكونغولي جاكسون موليكا خلال الفترة المقبلة والمتألق مع فريقه ولكن أصبح إتمام الصفقة صعب خلال المرحلة المقبلة.

ويدرس الأهلي التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الفترة المقبلة خاصة وأن موليكا إقترب من الإنتقال لفريق ليل الفرنسي حسبما أشارت تقارير صحفية.

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