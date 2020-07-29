نشرة حوادث الفجر: النائب العام يكشف حقيقة تعدي مشرفي "مؤسسة الرعاية بقويسنا" على طفل نزيل

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:30 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
إيريني صفوت
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

النائب العام يكشف حقيقة تعدي مشرفي "مؤسسة الرعاية بقويسنا" على طفل نزيل
نفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، تعدي مشرفي «مؤسسة الرعاية الاجتماعية بقويسنا» على طفل نزيل بها؛ على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي.  
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حجز مالك مخزن لاتجاره في 12 طن سلع غذائية مجهولة بالعمرانية
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحجز مالك مخزن سلع غذائية، ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات، لاتجاره في سلع غذائية مجهولة المصدر، حيث ضبط بحوزته على ١٢ طن تمهيدًا لطرحها للبيع في الأسواق وادخال الغش على المواطنين، بمنطقة العمرانية.
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صفقة العيد.. اليقظة الأمنية تحبط بيع 38 سلاح ناري بالشيخ زايد
عايزين نسلم صفقة السلاح قبل العيد وكل واحد ياخد حقه"، معلومات سرية لضباط وحدة مباحث قسم الشيخ زايد، أحبطت بيع صفقة أسلحة نارية وذخيرة، بالحي الراقي. 
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"رأسه انفصل عن جسده".. انتحار شاب من أعلى كوبري غمرة
انتحر شاب بالقاء نفسه من أعلى كوبري ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ميت غمر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة. 
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ساعد في أحداث إرهاب ناهيا وكرداسة... الإدارية تفصل موظف بالضرائب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، واحدًا من ثوابت العمل الوظيفي برؤية قضائية، تؤكد أن العمل لا يقل شرفًا ومجدًا عن حماية أمن الوطن. 
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وزير الداخلية يهنئ السيسي بعيد الأضحى المبارك
بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى. 
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غدا.. أولى جلسات محاكمة شيري هانم وابنتها أمام "الاقتصادية"
تعقد المحكمة الاقتصادية، غدا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهمتين شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، والمعروفتين باسم "شيري هانم وبنتها"، على ذمة القضية التى تواجهان فيها إتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام. 
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