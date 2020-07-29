البورصة الأمريكية تتراجع بالختام مع نتائج الأعمال المخيبة

انهت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء، على تراجع مع إعلان نتائج أعمال الشركات المخيبة بتراجعها أكثر من التوقعات.









وأعلنت شركة "ماكدونالدز" تراجع الأرباح بأكثر من التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري مع هبوط المبيعات العالمية.





كما تراجع سهم "3 إم" بأكثر من 1 بالمائة مع فشل الأرباح والإيرادات في الوفاء بتوقعات المحللين.





وجاء أداء "وول ستريت" بعد طرح الجمهوريون خطة تحفيز جديدة بقيمة تريليون دولار ستشمل دفع مباشر آخر للأفراد يصل إلى 1200 دولار، ودعم لبرنامج حماية الرواتب.





كما سيحدد مشروع القانون طلبات إعانة البطالة الإضافية عند 70 بالمائة من الأجر السابق للعامل.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري بأكثر من التوقعات.





وعند الختام، انخفض "داو جونز" الصناعي" بنحو 0.8 بالمائة أو ما يعادل 205.4 نقطة إلى 26379.2 نقطة.





فيما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.6 بالمائة عند مستوى 3218.4 نقطة، وهبط المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو 1.3 بالمائة إلى 10402 نقطة.





وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 93.76.