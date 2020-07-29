"الأسد محدش بياكل أكله".. هكذا وصفت صابرين قرارات السيسي في سد النهضة



_ كل واحد يبقي أسد صغير في مكانه فمحدش يقدر يضربنا

_كل ما تبقي قوي حقك محدش ياخده منك



_من حقكم تقلقوا علي قضية المياه لكن إطمنو قضيتنا عادلة".



_الدوله واخده بالها من قضية المياه وبنعمل حلول كتير



وعلقت "صابرين" علي تصريحات الرئيس السيسي بنبرة تشملها الوطنية وحب البلاد قائلة:" رئيسي وافتخر عبدالفتاح_السيسي ربنا يحميك وكلنا الجيش_المصري رجال ونساء وشباب وأطفال تحيا_مصر ".





نشرت الفنانة صابرين تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والذي يطمئن بها الشعب المصري بخصوص موضوع سد النهضة، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وجاءت تصريحات الرئيس السيسي بخصوص سد النهضة كالتالي :"__أرفض الحديث عن حلول عسكريه ونحن نتفاوض في معركة قد تطول.