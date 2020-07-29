"الأسد محدش بياكل أكله".. هكذا وصفت صابرين قرارات السيسي في سد النهضة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:31 م
صابرين
صابرين
سيدة صادق
نشرت الفنانة صابرين تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والذي يطمئن بها الشعب المصري بخصوص موضوع سد النهضة، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وجاءت تصريحات الرئيس السيسي بخصوص سد النهضة كالتالي :"_
_أرفض الحديث عن حلول عسكريه ونحن نتفاوض في معركة قد تطول. 

_ كل واحد يبقي أسد صغير في مكانه فمحدش يقدر يضربنا
_كل ما تبقي قوي حقك محدش ياخده منك

_من حقكم تقلقوا علي قضية المياه لكن إطمنو قضيتنا عادلة".

_الدوله واخده بالها من قضية المياه وبنعمل حلول كتير

وعلقت "صابرين" علي تصريحات الرئيس السيسي بنبرة تشملها الوطنية وحب البلاد قائلة:" رئيسي وافتخر عبدالفتاح_السيسي ربنا يحميك وكلنا الجيش_المصري رجال ونساء وشباب وأطفال تحيا_مصر ".

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