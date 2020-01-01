أحمد موسى يحذر من إجازة العيد (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن سد النهضة هو الشغل الشاغل للدولة المصرية منذ العام 2014.





وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن اللواء عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة موجود في السودان اليوم للتنسيق مع الأشقاء في قضايا الأمن القومي ومن بينها سد النهضة.





وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تعمل في كل الاتجاهات، افتتاح مدينة الروبيكي.





ولفت إلى أنه حزن بالأمس من تصريحات الدكتور محي حافظ حول قيمة صادرات الدواء المصرية والتي تبلغ 250 مليون دولار، معلقا، "احنا في الصناعة دي من 70 سنة"، بينما صادرات الأردن من الدواء أكثر من ملياري دولار.





وأضاف موسى، أن قطاع الصناعة هو من ينقذ مصر، مؤكدا على أهمية تذليل العقبات أمام قطاع الصناعة لنصل لـ 100 مليون دولار.





ودعا موسى المواطنين الالتزام بالكمامات وكافة الإجراءات الوقائية خلال العيد لمنع تفشي فيروس كورونا، محذرا من التجمعات طوال العيد، لأنه في حال زيادة أعداد الإصابات حتى لا نعود لإجراءات 7 مساءًا.





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تستعد المسارح والسينمات وجميع الصروح الفنية، للعودة مرة أخرى عقب غلقها لفترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتزامن مع ذلك يجهز البيت الفني للمسرح عروض بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في ثاني وثالث ورابع أيام العيد.





ويتشوق عدد كبير من الجمهور المتعطش للمسرح، لمشاهدة هذه العروض المنظمة والمجهزة لإبهار الجماهير وإسعادهم في عيد الأضحى المبارك.





ويرصد "الفجر الفني" العروض المقامة بالبيت الفني للمسرح والتي ستقام كالآتي:

1- عرض " المتفائل" والذي سيقام على المسرح القومي بالعتبى في تمام الساعة الـ8:00 مساء، وهو بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.





أسعار التذاكر للعرض: 30-50-70-100 جنيها

2- عرض "الحادثة" والذي سيقام على مسرح "الغد" بالعجوزة في تمام الساعة الـ7:00 مساء وهو من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور، ريهام أبو بكر، فتحي الجارحي، رضوى البروكي، من إخراج عمرو حسان.





أسعار التذاكر: 30-50 جنيها

3- عرض "حرم النار" وسيقام على مسرح "الطليعة" بقاعة "زكي طليمات" في تمام الساعة الـ7:30 مساء في ثاني ورابع أيام عيد الأضحى المبارك وهو عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.





أسعار التذاكر: 35 جنيها

4-عرض "كأنك تراه" وسيقام على مسرح "الطليعة" في تمام الساعة الـ7:00 مساء بقاعة "صلاح الصبور" وذلك في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وهو من تأليف نسمة سمير، بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، مريم هاني، أحمد عبد الهادي، أحمد هاني، ومجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمود.

أسعار التذاكر: 25 جنيه





5-عرض "أفراح القبة" وسيقام على المسرح العائم الصغير بالمنيل في تمام الساعة الـ7:00 مساء وهو بطولة عبد المنعم رياض، محمد يوسف، محمد عبد القادر، فاطمه عادل، جيهان أنور، هايدي عبد الخالق، سمر علام، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد تامر، الطفل حمزه، مارتينا رؤوف، الديكور والإضاءة عمرو الأشرف، التعبير الحركي المناضل عنتر، الموسيقى أحمد نبيل، الملابس عبير بدراوي، الماكياج أماني حافظ، إخراج يوسف المنصور.





أسعار التذاكر: 30-50 جنيها

6-عرض "البخيل" وسيقام على مسرح ملك برمسيس، في تمام الساعة الـ7:00 مساء وهو عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، منار عبدالحليم، هادى محى، عصام أشرف، محمد خلف، عبدالباري سعد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، الاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.





أسعار التذاكر: 20 جنيها

7- عرض "فركش لما يكش"، وسيقام على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة في تمام الساعة الـ7:30 مساء والعرض من تأليف وإخراج الشاعر شوقي حجاب.





أسعار التذاكر: 25-35 جنيها

8- عرض " القطط" وسيقام على مسرح متروبول بالعتبة في تمام الساعة الـ7:00مساء والعرض من بطولة راندا قطب، سيد جبر، صفوت صبحي، جلال عثمان، وائل ابراهيم، تأليف وأغاني صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي.





أسعار التذاكر: 35 جنيها

9-عرض "رحلة سعيدة" وسيقام على مسرح "بيرم التونسي" بالشاطبي في تمام الساعة الـ8:00 مساء وهو بطولة محمد فاروق، ايهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، تالي، محمد مرسي ديكور وملابس: وليد جابر، تأليف موسيقى: محمد شحاته، إضاءة: إبراهيم الفرن، استعراضات: سمير نصري، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.