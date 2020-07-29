خالد أبو بكر: تنسيقية شباب الأحزاب "مارد سياسي قادم"

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بتنسيقية شباب الأحزاب، مؤكدًا أنها مارد سياسي قادم، وموجودة بالشارع وأصبحت رقمًا فى الحياة السياسية المصرية، مشددًا على ضرورة أن يكون لهم كيان قانوني في المرحلة المقبلة.





وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "فرحان بوجود شباب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين فى الانتخابات الشيوخ المقبلة، ومؤمن بتجربتها، وبنقاشاتها الموضوعية، واحترام الرأي والرأي الآخر".





وأوضح أن تنسيقية شباب الأحزاب تحمل سياسة بمفهوم جديد، موجهًا رسالته لهم: "لازم يبقى ليكم كيان قانونى، واتحدى ان يكون هناك اى كيان سياسي عمل ما عملته التنسيقيه.. سعمت نقاشات تتعلق بانتقاد الرئيس وسياسياته داخل التنسيقية وفرحان ان هؤلاء الشباب منهم نواب محافظين وداخلين انتخابات الشيوخ، وحان الوقت ليكون هناك كيان قانوني.. لا بد من مقرات.".





قال محمود فيصل القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، خلال تصريجات إعلامية، إن التنسيقية أعلنت عن 5 مرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، لافتَا إلى أن هناك خلية نحل من شباب التنسيقية وتم إنشاء مركز إعلامي وتم دراسة التحديات وأولها فيروس كورونا.





وأكد محمود فيصل القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن كل مرشح سجل فيديو تعريفي بنفسه يتراوح بين 3 – 5 دقائق ولاقى تفاعل الجمهور على السوشيال ميديا.





ولفت إلى أن كل مرشح دشن صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع الجماهير عوضًا عن المؤتمرات الجماهيرية لمنع تفشي فيروس كورونا.





وأشار إلى أنه سيتم عمل لقاءات جماهيرية مع أعداد محدودة من الجماهير لا تتعدى 50 فردًا الذين لا يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





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