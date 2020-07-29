تشديد العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا قبل انتخابات "مزورة"

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
د ب أ
قال إيليوت أبرامز، المبعوث الأمريكي الخاص بفنزويلا، في مكالمة مع صحافيين "لا شك" أن إدارة الرئيس ترامب ستصعد العقوبات ضد نظام نيكولاس مادورو، حسب ما أفادت به وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وأضاف أبرامز أن الانتخابات البرلمانية في البلاد المقررة في ديسمبر المقبل، "مزورة بالفعل" لأن المجلس الانتخابي غير مستقل.

وأشار إلى أن الظروف "أسوأ بكثير" اليوم منها في التصويت المزور  في مايو 2018.

وقد أعلن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، منع وزيرين فنزويليين سابقين من دخول الولايات المتحدة، قائلًا، إنهما استخدما سلطاتهما للثراء على حساب الشعب الفنزويلي.

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على "تويتر": "استغل الوزيران السابقان في فنزويلا، لويس ألفريدو موتا دومينغيز، ويوستيكو خوسيه لوغو غوميز، مواقعهما القوية لإثراء أنفسهما بدلا من الشعب الفنزويلي".

وأضاف: "أنا أعتبر موتا ولوغو غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة".

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