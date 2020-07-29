خالد أبو بكر: سيأتي يوم نحكي فيه عن دور رجال المخابرات العامة في استقرار الوطن

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، على أهمية لقاء الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، بالفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانى.





وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،:"كلمة للتاريخ.. سيأتي اليوم الذي نحكي فيه عن اللواء عباس كامل، وجهاز المخابرات وشخصيات كثيرة داخل هذه المؤسسة كان لها دور فى الحفاظ على أمن واستقرار وتنمية واذدهار المجتمع المصرى".





وتابع: "سنحكي عن شخص اللواء عباس كامل، وضباط المخابرات العامة، ودورهم المؤثر فى الحفاظ على أمن واستقرار واذدهار وتنمية المجتمع المصري.. رجال لا يعرف احد أسماءهم ولكنهم يعملون بإخلاص ولساعات كثيرة جدًا".





وكان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانى، استقبل الثلاثاء، الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية.





ونقل رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات المختلفة.





من جهته، اعرب «البرهان» خلال اللقاء عن تقديره لزيارة الوزير عباس كامل، وطلب نقل رسالة تحية وتقدير لرئيس الجمهورية.





في عدة مناسبات مختلفة، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على طمأنة المصريين بشأن سد النهضة، نظرا لما يسببه من قلق للمواطنين في ظل التعنت الإثيوبي بشأن إبرام إتفاقية دولية ملزمة لكل من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.





نتفاوض لنستفيد جميعا





آخر رسائل الطمأنينة من الرئيس السيسي كانت خلال افتتاح مدينة الروبيكي الصناعية اليوم الثلاثاء، حيث قال إن مصر حريصة على التعامل مع أزمة سد النهضة من خلال التفاوض وليس الخيار العسكري، متابعا: "لا داعي لتهديد الرأي العام في مصر بعمل عسكري.. نحن نتفاوض لنستفيد جميعا ولا يقع ضرر علينا وعدالة قضية المياه أثبتته الحضارة المصرية القديمة التي قامت على مياه نهر النيل".





وفي رسالة آخرى، قال السيسي: ": "قلق المصريين مشروع، وأنا معاكم فيه، كل ما تقلق اشتغل أكتر عشان تبقى قادر وقوي وجامد، كل ما تشتغل كل ما تبقى قوي، وحقك محدش هياخده منك، لو خايف متقعدش تتكلم وتهدد، وتقول كلام ملوش لازمه، وتقول نعمل كذا في الإعلام، بحترم كل رأي، أحترم الرأي العام، وتقول نعمل عمل عسكري، إحنا بنتفاوض والتفاوض هيطول، وبنقول لو فيه ضرر يبقى علينا كلنا".



