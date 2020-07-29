خالد أبو بكر: سيأتي يوم نحكي فيه عن دور رجال المخابرات العامة في استقرار الوطن

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:14 م
الإعلامي خالد أبو بكر
الإعلامي خالد أبو بكر
كـسـاب أحـمـد
أكد الإعلامي خالد أبو بكر، على أهمية لقاء الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، بالفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانى.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،:"كلمة للتاريخ.. سيأتي اليوم الذي نحكي فيه عن اللواء عباس كامل، وجهاز المخابرات وشخصيات كثيرة داخل هذه المؤسسة كان لها دور فى الحفاظ على أمن واستقرار وتنمية واذدهار المجتمع المصرى".

وتابع: "سنحكي عن شخص اللواء عباس كامل، وضباط المخابرات العامة، ودورهم المؤثر فى الحفاظ على أمن واستقرار واذدهار وتنمية المجتمع المصري.. رجال لا يعرف احد أسماءهم ولكنهم يعملون بإخلاص ولساعات كثيرة جدًا".

وكان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانى، استقبل الثلاثاء، الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية.

ونقل رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات المختلفة.

من جهته، اعرب «البرهان» خلال اللقاء عن تقديره لزيارة الوزير عباس كامل، وطلب نقل رسالة تحية وتقدير لرئيس الجمهورية.

في عدة مناسبات مختلفة، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على طمأنة المصريين بشأن سد النهضة، نظرا لما يسببه من قلق للمواطنين في ظل التعنت الإثيوبي بشأن إبرام إتفاقية دولية ملزمة لكل من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

نتفاوض لنستفيد جميعا 

آخر رسائل الطمأنينة من الرئيس السيسي كانت خلال افتتاح مدينة الروبيكي الصناعية اليوم الثلاثاء، حيث قال إن مصر حريصة على التعامل مع أزمة سد النهضة من خلال التفاوض وليس الخيار العسكري، متابعا: "لا داعي لتهديد الرأي العام في مصر بعمل عسكري.. نحن نتفاوض لنستفيد جميعا ولا يقع ضرر علينا وعدالة قضية المياه أثبتته الحضارة المصرية القديمة التي قامت على مياه نهر النيل".

وفي رسالة آخرى، قال السيسي: ": "قلق المصريين مشروع، وأنا معاكم فيه، كل ما تقلق اشتغل أكتر عشان تبقى قادر وقوي وجامد، كل ما تشتغل كل ما تبقى قوي، وحقك محدش هياخده منك، لو خايف متقعدش تتكلم وتهدد، وتقول كلام ملوش لازمه، وتقول نعمل كذا في الإعلام، بحترم كل رأي، أحترم الرأي العام، وتقول نعمل عمل عسكري، إحنا بنتفاوض والتفاوض هيطول، وبنقول لو فيه ضرر يبقى علينا كلنا".

واستكمل الرئيس السيسي حديثه في هذا الشأن قائلا: "الأسد محدش يأكل أكله، خليكم أسود، الأسد مش كلام، كل واحد في موقعه يبقي أسد صغير وكلنا هنكون أسد كبير، حقنا مش في المياه بس، محدش يقدر يجور علينا ولا في مصالحنا ولا أمننا القومي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مياة نهر النيل مدينه الروبيكي الوطن المخابرات العامة الإعلامي خالد أبو بكر

أخبار تهمك

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. الصحة: تسجيل 465 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

منذ ساعتين و 42 دقيقة

صدمة في الأهلي.. الكشف عن تشخيص إصابة ياسر إبراهيم

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

أمن قومي.. تحذير عاجل من أحمد موسى لخبراء المياه

منذ أقل من ساعتين

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 10 ساعة

وزير الخارجية: مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر

منذ حوالي 4 ساعات

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من السيسي لمجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ حوالي 5 ساعات

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وتحذر: "داخلين على أزمة عالمية"

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

عاجل.. رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من السيسي لمجلس السيادة السوداني

عبد الفتاح مطاوع: مصر تلتزم بمفاوضات السد بمبدأ "خيرهم من يبدأ بالسلام"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:43 م

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

06:38 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 465 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

11:18 م

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

09:07 م

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»