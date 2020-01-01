غرق سيدة ألقت بنفسها في مياه النيل بالأقصر

لقيت سيدة ثلاثينية، مصرعها، مساء اليوم الثلاثاء، إثر إلقاء نفسها في مياه النيل بمدينة الأقصر، وسط ظروف غامضة.





تعود تفاصيل الواقعة كما يرويها شهود عيان، إلى قيام سيدة ثلاثينية باستقلال معدية الأهالي القادمة من البر الغربي إلى البر الشرقي، والتي تربط بين مدينتي القرنة والأقصر، حيث قامت بإلقاء نفسها من الطابق العلوي للعبارة النهرية وسط نهر النيل.





وأوضح شهود العيان لـ"الفجر"، أنهم فوجئوا بإلقاء نفسها، مما أدى إلى غرقها على الفور، ولم يتمكن أحد من انقاذها.





وبإبلاغ شرطة المسطحات المائية، بدأت فرق من الانقاذ النهري، تم تمشيط المنطقة التي غرقت بها السيدة، ولم يتم العثور عليها حتى الآن.



