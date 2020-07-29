بهذه الطريقة.. أحمد السبكي يروج لفيلم "صاحب المقام"

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:21 م
صاحب المقام
صاحب المقام
سيدة صادق
نشر المنتج أحمد السبكي بوستر لفيلم "صاحب المقام " وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وذلك بهدف الترويج للفيلم الذي سيعرض علي المنصات الإلكترونيه قريباً .

وعلق" السبكي"علي البوستر قائلاً :" لأول مرة قبل السينما فيلم صاحب المقام حصرياً على شاهد VIP ابتداءً من ٣٠ يوليو "
.
وتقوم يسرا بدور روح ملائيكية تقوم بإرشاد آسر ياسين لمكان الضريح الخاص بجده وتساعده للتقرب من الله، وخاضت يسرا السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد".

يشار إلي أن فيلم "صاحب المقام" تدور أحداثه حول شاب بيقع في العديد من المتاعب في حياته، يصبح الأمل الوحيد يكمن في إمرأة تحاول مساعدته على التقرب من الله، والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ: محمد جمال العدل (مخرج)ﺗﺄﻟﻴﻒ: إبراهيم عيسى (مؤلف)طاقم العمل: آسر ياسين يسرا أمينة خليل بيومي فؤاد ريهام عبدالغفور محمود عبدالمغني .

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