بعد رحيله.. كشف حساب لوفرين "صديق صلاح" في 6 مواسم مع ليفربول (أرقام وبطولات)





رحل المدافع الكرواتي ديان لوفرين عن صفوف فريقه ليفربول الإنجليزي بعد 6 سنوات قضاها داخل قلعة "الأنفيلد" حقق خلالها العديد من النجاحات والبطولات آخرها التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي بعد غياب 30 عامًا.





وأعلن نادي ليفربول انتقال "لوفرين" إلي نادي زينيت سان بطرسبرج، حيث وقع رسميًا على عقد مدته 3 مواسم مع النادي الروسي، ليدافع عن ألوان الفريق بداية من الموسم المقبل.





وكان "لوفرين" الصديق المُقرب لمحمد صلاح داخل صفوف ليفربول حيث حرص نجم منتخب مصر على وداعه برسالة مؤثرة جاء فيها: "كان من دواعي سروري وأتمنى لك الأفضل في مغامرتك الجديدة! .. متأكد من أننا سنلتقي مرة أخرى قريبًا".





أرقام ديان لوفرين مع ليفربول:

تعاقد نادي ليفربول مع الكرواتي ديان لوفرين في صيف 2014 قادمًا من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، وخاض مع الريدز 185 مباراة خلال 6 مواسم، بإجمالي دقائق لعب فعلية 14805 دقيقة، وسجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف، وحصل على 26 بطاقة صفراء.





شارك في 131 مباراة مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، سجل 5 أهداف، وصنع 4 أهداف.





بينما لعب لوفرين 22 مباراة في دوري أبطال أوروبا سجل هدف وصنع آخر، وخاض مباراتين في التصفيات المؤهلة للبطولة ولم يسجل أي أهداف.





وخاض صاحب الـ31 عامًا مع ليفربول 12 مباراة ببطولة الدوري الأوروبي وسجل هدف، كما شارك في 7 مباريات بكأس الاتحاد الإنجليزي ولم يسجل أهداف، ولعب 11 مباراة بكأس الرابطة الإنجليزية وسجل هدف.





شارك لوفرين مع ليفربول هذا الموسم في 15 مباراة فقط، سجل هدف وصنع آخر.



