صدمة في مدة غياب موستافي عن آرسنال

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:01 م
موستافي
موستافي
أعلن نادي ارسنال الإنجليزي اليوم الثلاثاء أن مدافعه الألماني شكوردان موستافي سيغيب عن بداية الموسم المقبل عقب خضوعه لجراحة في أربطة الركبة.

وتعرض موستافي صاحب الـ28 عامًا للإصابة خلال المباراة أمام مانشستر سيتي يوم 18 يوليو الجاري في المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويأمل ارسنال أن يعود موستافي للتدريبات الجماعية بحلول اكتوبر المقبل.

ويغيب المدافع الألماني عن المباراة النهائية لكأس الاتحاد بعد أن غاب عن نهائي البطولة عام 2017 أمام تشيلسي بسبب الإعياء.

وأوضح ارسنال في بيانه "المزيد من الفحوص خلال الاسبوع ستحدد مدى الإصابة في أربطة الركبة اليمنى".

وأضاف البيان "شكوردان خضع لإجراء جراحي بسيط، هو الآن في المراحل الأولى من التعافي والتأهيل، ويحظى بالإشراف والدعم من جهازنا الطبي".

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