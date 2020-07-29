فايلر يصدم صلاح محسن بهذا القرار

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:01 م
فايلر
فايلر
حسام مجدي

اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قرارًا صادمًا بشأن صلاح محمسن مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي سموحة.

وتنتهي إعارة صلاح محسن مع نادي إنبي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وتواصل اللاعب مع إدارة ناديه لمعرفة موقفه النهائي من العودة إلى الأحمر من عدمها.

وعرضت لجنة التخطيط في النادي الأهلي على فايلر فكرة عودة صلاح محسن وتدعيم مركز الهجوم بيه كلاعب مميز ولن يكلفهم مقعد لاعب أجنبي مثل أي مهاجم أخر.

ورفض فايلر فكرة عودة صلاح محسن إلى الأهلي في نهاية الموسم الجاري وطلب تجديد إعارته لموسم أخر لأنه لن يتم الاعتماد عليه في المباريات.

وأظهر نادي إنبي ونادي سموحة حيث أن هناك بالفعل اهتمام كبير بالتعاقد مع صلاح محسن أو تمديد إعارته لموسم أخر وهو ما سيتم الموافقة عليه من الأهلي حسبما يتوقع الجميع.

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