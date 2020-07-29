مقتل رجل أمن بشمال القوقاز الروسي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن الحرس الوطني الروسي (روس غفارديا) اليوم الثلاثاء، مقتل أحد أفراده في جمهورية إنغوشيا الروسية في شمال القوقاز.

وأوضحت الدائرة المحلية للحرس الوطني، اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على الرجل مقتولا داخل سيارة في منطقة سونجيتسكي بالجمهورية.

وأكد الحرس الوطني أنه يحقق في ملابسات الحادث، وأنه سيتم تقديم الدعم لأهالي العنصر الأمني المقتول.

من جهتها، ذكرت مصادر أمنية لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن مجهولين أطلقوا النار على سيارة العنصر الأمني على الطريق، وأنه توفي في الحال نتيجة الاعتداء.

وفي سياق منفصل، أعلنت السلطات الصحية في روسيا، عن تسجيل 5395 إصابة جديدة بفيروس كورونا و150 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية في روسيا، 5636 إصابة و85 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 5765 إصابة و77 وفاة في إحصائية أمس، لتبلغ الحصيلة 818120 حالة، منها 13354 وفاة.

ووفقًا لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، ارتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 603329 بعد تسجيل 3079 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 201437 حالة نشطة.

وكشف مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن 24.9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وقد أعلنت العاصمة موسكو، عن تسجيل 694 إصابة جديدة لتبقى الحصيلة اليومية دون عتبة الـ700 على مدى الشهر الحالي رغم زيادة طفيفة للأرقام خلال الأيام الماضية.


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