أمريكا وأستراليا تناقشان تطوير أسلحة "فرط صوتية"

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة وأستراليا ناقشتا تطوير الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة فرط الصوتية.





وقال إسبر، عقب محادثاته مع نظيرته الأسترالية، ليندا رينولدز: "لدينا مناقشات حول مجموعة واسعة جداً من القضايا، بشأن الفرص الموجودة لدى الولايات المتحدة وأستراليا، ورغبتنا في تطويرها، سواء كانت (الأسلحة) فرط الصوتية أو أي قدرات أخرى".

وتابع إسبر: "أعتقد أنه من المهم أننا نفكر في كيفية احتواء السلوك السيئ في منطقة المحيط الهادئ-الهندي، وكيف نحمي المعايير القائمة للنظام الدولي".





وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، في وقت سابق، بأن البنتاغون قرر توسيع التواجد العسكري الأمريكي في منطقة المحيطين، الهندي والهادئ، ونقل قوات إضافية إلى تلك المناطق، مؤكدا أن منطقة الهند والمحيط الهادئ تحظى باهتمام الولايات المتحدة.





وأشار مارك إسبر إلى أن الصين من وجهة نظر واشنطن، تشكل تهديداً أكبر للدول الغربية من روسيا، داعيا الدول الأوروبية إلى أخذ تحذيرات واشنطن من "التوسع العسكري والاقتصادي" للصين على محمل الجد.