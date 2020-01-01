رابط التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك من عبد الفتاح السيسي للاستفادة من دعم 200 جنية وزارة التموين

يبحث الكثيرون عن رابط التسجيل في مبادرة “ميغلاش عليك” والتي أطلق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل أن يستفيد أكبر قدر ممكن من المواطنين من الخصومات التي تم فرضها على العديد من السلع التابعة لوزارة التموين في مختلف أنحاء الجمهورية.









مبادرة ميغلاش عليك على بطاقات التموين 2020





قبل الخوض في تفاصيل أكثر حول رابط التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك، دعنا في بداية الأمر نوضح ما هي مبادرة “ميغلاش عليك” وما هو الهدف من وراء إطلاق تلك المبادرة من قبل الحكومة المصرية.





مبادرة ميغلاش عليك: هي مبادرة حكومية مدعومة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية وتهدف إلى خلق خصومات كبيرة على أبرز السلع والمنتجات التي يحتاج إليها جميع المواطنين في مختلف المحافظات.

ومن بين أبرز مميزات تلك المبادرة هو وصول دعم الفرد إلى نحو 200 جنيه وبحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وذلك على أن يكون الحد الأقصى للشراء هو 10 الآف جنيه مصري وذلك بالنسبة لمحدودي الدخل.









رابط التسجيل في مبادرة ميغلااش عليك وزارة التموين 2020





خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية رابط محدد من أجل أن يتمكن كل المواطنين من التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك والاستفادة من كل مميزاتها خلال الفترة المقبلة بدون أي مشاكل تذكر.





وقد جاء رابط التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك 2020 على هذا النحو التالي: “ من هنا “.





والجدير بالذكر بأن وزارة التموين كانت قد كشفت عن أهم السلع والمنتجات التي تشملهم تلك المبادرة، وقد جاءت على النحو التالي:





الأجهزة المنزلية.

الملابس الجاهزة.

منتجات الجلود بمختلف أنواعها وخاماتها.

الأثاث والمفروشات بكل أنواعها.

كافة منتجات تجهيزات المنازل والتشطيبات.

بدات مؤشرات البحث تتزايد على مدار الساعات الماضية للاجل معرفة تفاصيل التسجيل على مبادرة ميغلاش عليك التي جاءت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاخ السيسي، والتي جائت وتتنوع على نحو السلع والمنتجات المصرية الاستهلاكية بمنع بعض الخصومات مع صرف الدعومات التموينية.





مازالت مؤشرات البحث على جوجل مرتفعة حول التسجيل فى مبادرة ميغلاش عليك المقدمة تحت رعاية فخامةالرئيس عبد الفتاح السيسي تشجيعاً للمنتجات المصرية ودعم المواطن المصري كذلك بشتي الدعومات والخصومات الورادة على تلك المبادرة.





نتابع معكم على مدار الساعة مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اتخذت شعار ميغلاش عليك التي اصبحت تريند رقم واحد فى مصر، كونها تشمل العديد من السلع الغذائية والسلع كذلك المعمرة فى مصر..





نتابع ونستعرض مستجدات مبادرة ميغلاش عليك المقدمة تحت رعاية عبد الفتاح السيسي لمساعدة المصرين بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك بصرف مقدار زيادة من دعم التموين المصري الذي يصل اجمالي الى مبلغ اضافي يصل قيمتة الى 200ج



