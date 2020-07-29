خاص.. لأول مرة كريم عفيفي "فقير" في "4 أيام و3 ليالي"

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تعاقد الفنان كريم عفيفي على مسلسل"4 أيام 3 ليالي"، وهو من تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج أحمد خالد أمين.





وتحدث كريم عفيفي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أوضح خلاله أن ما جذبه لمسلسل"4 أيام 3 ليالي"، هو أن الفكرة التي يدور حولها المسلسل جديدة جدًا، بالإضافة إلى أن الدور جديد عليه، مُوضحًا :"الفكر الجديد في المسلسلات الـ١٠، ١٥ حلقة ده عاجبني، وعاجبني فكرة الاتجاه للمنصات كل دي حاجات تشدني، بالإضافة للدور".



وأشار كريم عفيفي أنه لا يقلق من عرض المسلسل على منصة إلكترونية؛ مُوضحًا :"ده التطور الطبيعي للتكنولوجيا اللي احنا عايشنها، اعتقد ان المرحلة القادمة هتبقى كلها ديجيتال، ومشاهدة القنوات ستكون أقل كثيرًا".



وأضاف كريم أنه يُجسد شخصية شاب فقير يحاول أن يخرج بمصلحة من موضوع ما سيحدث في المسلسل، قائلاً:"كان رايح مكان ما يعمل حاجة وفجأة لقى نفسه محطوط في حوار تاني".





والجدير بالذكر أن كريم عفيفي ينتظر حاليًا عرض مسرحية " علاء الدين"، ومن المقرر عرضها ثاني أيام العيد، وهي بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، سامي مغاوري، وهي من إخراج مجدي الهواري، وإنتاج "كايرو شو".