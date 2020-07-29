وزير التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء المقبل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه من المقرر إن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة يوم الثلاثاء القادم عقب إجازة عيد الأضحى.

وأضاف شوقي في تصريح خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي" أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس الخاصة المختلفة التي تغالي في زيادة المصروفات.

وأضاف شوقي في تصريح خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي" أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس الخاصة المختلفة التي تغالي في زيادة المصروفات.

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أكد أشرف سلومة، مدير عام منطقة الهرم التعليمية، أن هناك تعليمة صارمة واضحة وصريحة من وزارة التربية والتعليم بمنع جمع أي تبرعات مالية أو عينية للطلاب او أولياء الأمور للتأثير عليهم في تقديمات العام الدراسي الجديد.





وأضاف "سلومة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، أن جميع التقديمات للمدارس تتم إلكترونيًا، والمدرسة تقوم بتحويل الطالب فقط.





وتابع مدير عام منطقة الهرم التعليمية، أن ما تردد حول إجبار الطلاب على التبرع للمدارس كشرط لتقديم ملفات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد ليس له أساس من الصحة، وأي مسئول يثبت أنه طلب من أولياء الأمور أي تبرعات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، موضحًا أنه يمكن إثبات ذلك من خلال صفحة الشكاوى على موقع الإدارة التعليمية، مناشدًا أولياء الأمور بالتوجه للإدارات التعليمية لتقديم شكوى ضد أي شخص يطلب تبرعات عند التقديم.





كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، الخميس الماضي، حقيقة المنشور المتداول علي موقع التواصل الاجتماعي بشأن إجبار الطلاب علي التبرع للمدارس كشرط لتقديم ملفات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد.





وتواصل المركز الاعلامي مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدا التزام المدارس بالتعليمات الصادرة عن الوزارة بمنع وحظر قبول أي تبرعات سواء كانت عينية أو مالية من أولياء الأمور أو الطلاب نهائيا.





وشددت علي اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري حيال المدارس المخالفة لتلك الضوابط والتعليمات.