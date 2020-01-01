تعرف على قائمة الدول التي أعادت تسيير الرحلات الجوية إلى مصر

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:44 ص
الطيران الفرنسي
الطيران الفرنسي
زينب وهبه
بعد أن عادت حركة الطيران في مصر بشكل رسمي من يوم 1 يوليو 2020، ضمن خطة التعايش الفعلي مع أزمة كورونا، وبدء الفتح التدريجي بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر منذ شهر مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بتطبيق إجراءات احترازية مشددة ودقيقة منعًا لانتقال العدوى، أعاد عدد من الدول تسيير الرحلات الجوية إلى مصر بشكل مكثف. 

وترصد بوابة "الفجر" قائمة الدول التي أعادت تسيير الرحلات الجوية إلى مصر:

1- أوكرانيا وبيلاروسيا:
منذ اليوم الأول من فتح المطارات المصرية وعودة حركة الطيران في 1 يوليو 2020 استقبلت مصر أعدادًا كبيرة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا.

كما صرح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن أوكرانيا وبيلاروسيا تعتبر أكثر الدول على المستوى العالمي إقبالًا على المُنتجعات السياحية في جنوب سيناء منذ عودة حركة الطيران الدولية لافتًا إلى أن مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل 10 رحلات يومية من بيلاروسيا وأوكرانيا. 

2- سويسرا:
وفي يوم 2 يوليو الجاري عادت رحلات الطيران من سويسرا إلى مصر واستقبل مطار الغردقة أولى رحلات الطيران القادمة من سويسرا إلى مصر مع التزام السائحين بالإجراءات الوقائية وضوابط واشتراطات معايير السلامة لضمان سلامة الأطقم الجوية والركاب المسافرين.

3- ألمانيا:
وفي يوم 6 يوليو أعلنت شركة الطيران العارض الألمانية كوندور تسيير600 رحلة جوية إلى عدة دول ومنها مصر وكانت قد بدأت الشركة في تسيير رحلاتها الجوية ابتداء من يوم 1 يوليو الجاري. 

4- فرنسا:
في يوم 6 يوليو الجاري أعلنت شركة خطوط الطيران الفرنسية Air France عودة تسيير رحلاتها الجوية إلى مصر بحيث تنطلق رحلتين كل أسبوع على متن طائرات من نوع Airbus A350، مع الالتزام بتطبيق ضوابط واشتراطات معايير السلامة لضمان سلامة كل من الأطقم الجوية والركاب المسافرين.

5- بلجيكا:
وفي 26 يونيو الماضي أعلنت شركة طيران تيوي فلاي البلجيكية العالمية عودة تسيير رحلاتها الجوية من بروكسل إلى كل من مطار الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم خلال شهر يوليو الجاري.
تعرف على قائمة الدول التي أعادت تسيير الرحلات الجوية إلى مصر
تعرف على قائمة الدول التي أعادت تسيير الرحلات الجوية إلى مصر
تعرف على قائمة الدول التي أعادت تسيير الرحلات الجوية إلى مصر
تعرف على قائمة الدول التي أعادت تسيير الرحلات الجوية إلى مصر
تعرف على قائمة الدول التي أعادت تسيير الرحلات الجوية إلى مصر
تعرف على قائمة الدول التي أعادت تسيير الرحلات الجوية إلى مصر

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