ليلي عز العرب تنعى طبيب الغلابة محمد مشالي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:15 م
محمد مشالي
محمد مشالي
سيدة صادق
"

نشرت الفنانة ليلي عز العرب صورة لطبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي والذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز ال 76 عاماً وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلقت" ليلي " علي الصورة قائلة:" طبيب الغلابه في رحاب الله دكتور مشالي الله يرحمه و يحسن اليه و يسكنه فسيح جناته".

ونعي كثير من نجوم الفن والإعلاميين الدكتور محمد مشالي بعد رحيلة اليوم عن عالمنا بروح من الحزن والأسي لفقد هذا العظيم.

يشار إلي أن سبب وفاة الدكتور محمد مشالي، هو هبوط مفاجئ في الدورة الدموية وتوفي الدكتور الذي اشتهر بطبيب الغلابة عن عمر ناهز 76 عاما، وقد أعلن عن الوفاة ابنه وليد عبر منشور في حسابه الخاص على موقع فيسبوك أن والده محمد عبد الغفار مشالي توفي والصلاة عليه بعد صلاة الظهر في البحيرة.

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