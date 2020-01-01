إعادة إطلاق مجلس الأعمال "الإماراتي البريطاني" لزيادة التعاون بين البلدين

تم الإعلان عن إعادة إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني /UUBC/ بمباركة ورعاية رسمية من حكومتي البلدين، وبمشاركة واسعة من أعضاء المجلس من الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين والبريطانيين.





جاء الإعلان الإماراتي البريطاني خلال الاجتماع السابع عشر للمجلس، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي أحمد علي الصايغ – وزير دولة - عن الجانب الإماراتي، والسير إدوارد ليستر - كبير المستشارين الاستراتيجيين لرئيس الوزراء البريطاني، الذي ترأس الجانب البريطاني خلال الاجتماع.





وتأتي خطوة إعادة إطلاق المجلس في إطار الرغبة المشتركة لدى الجانبين لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والبريطاني، حيث أكد أحمد الصايغ أن إعادة إطلاق المجلس يمثل خلاصة التعاون البنّاء بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، والسفارة البريطانية في أبوظبي، بهدف تفعيل دور المجلس ومنحه دفعة إضافية لتطوير أعماله، وتوسيع قاعدة أعضائه، وزيادة نشاطاته التفاعلية المكللة بالنتائج.





من جانبه، تطرق السير إدوارد ليستر - كبير المستشارين الاستراتيجيين لرئيس الوزراء البريطاني، إلى أهمية الإصلاحات المرتبطة بإعادة إطلاق المجلس، وآثارها الإيجابية المتوقعة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم جهود ريادة الأعمال لدى البلدين.





و تولى معالي أحمد الصايغ والسير إدوارد رئاسة مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني في شهر نوفمبر 2019 ومارس 2020 على التوالي، حيث شهدت الفترة التي تلت توليهما هذا الموقع جملةً من الإصلاحات الهادفة إلى تفعيل عمل المجلس وتوسيع دوره، وفي مقدمتها تعديل اختصاصات وهيكل المجلس، وإنشاء أمانة عامة مشتركة لإدارة أعماله في العاصمة البريطانية لندن، إضافةً إلى تطوير هيكل جديد لمجموعات عمل المجلس، وذلك بهدف توسيع نطاق التعاون بين الجانبين في المجالات الجديدة والناشئة ذات الأولوية.





و اعتمد الجانبان الإماراتي والبريطاني خلال الاجتماع السابع عشر للمجلس التشكيل النهائي لمجموعات العمل المشتركة، حيث تم تعيين نجلاء المدفع - المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال /شراع/، كرئيسة مشاركة لمجموعة الابتكار، وتقنيات المستقبل، والثورة الصناعية الرابعة، فيما تم تعيين الدكتور وافي داود - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتخطيط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، كرئيس مشارك لمجموعة العمل المعنية بالتعليم، والمهارات المهنية والتدريب، والتنمية الاجتماعية والثقافية. كما تم تعيين الدكتورعلوي الشيخ علي - عميد جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، كرئيس مشارك لمجموعة عمل الرعاية الصحية وعلوم الحياة. و تم أيضاً تعيين سعادة الدكتور سيف الناصري - الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك لمعالجة الغاز، كرئيس مشارك لمجموعة الهيدروكربونات والطاقة المستدامة، إضافةً إلى تعيين بدر سليم العلماء - رئيس وحدة صناعة الطيران في شركة مبادلة للاستثمار، كرئيس مشارك لمجموعة عمل البنية التحتية والصناعة.





يذكر أن مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني عقد أول اجتماعاته في شهر سبتمبر من عام 2011، كمنصة استراتيجية للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتتكون عضوية المجلس حالياً من ثلة من كبرى الشركات الإماراتية والبريطانية، مثل أدنوك، وبي أيه إي سيستمز، وباركليز، وبي بي، وطيران الإمارات، وطيران الاتحاد، ومبادلة، ومساندة، ورولز رويس، وشل.





وتشمل اختصاصات المجلس إصدار التوصيات المتعلقة بإزالة العوائق أمام تدفقات التجارة والاستثمار، وتعزيز الروابط بين القطاعات التجارية في البلدين، سواء بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو الشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات، إضافةً إلى اقتراح مجالات التعاون الجديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الشراكة بين البلدين على الصعيدين الدولي والاستراتيجي.





وتتمتع دولة الإمارات والمملكة المتحدة بعلاقات اقتصادية وثيقة ومتميزة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 86.46 مليار درهم في نهاية عام 2019، لتحتل بريطانيا بذلك المرتبة 19 بين الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على مستوى العالم. كما حققت التدفقات الاستثمارية بين الجانبين تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، حيث يحتل البلدان مراتب متقدمة من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتبادلة بينهما.