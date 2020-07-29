قطاع الأعمال: نطور 23 مصنعا للغزل والنسيج بدمجهم فى 9 فقط

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قال الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن العمل يتم حاليا على تطوير 23 مصنع يتم دمجهم في 9 مصانع.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، أن ما يحدث من تطوير لمصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية هو طفرة ونقلة نوعية للصناعة في مصر وللقطن المصري.



وتابع أن نصف الماكينات بمصانع الغزل والنسيج سيتم تكهينها وسيتم استبدالها بماكينات حديثة مشيرا إلى أن التكنولوجيا الحديثة حاضرة بقوة في المصانع الحديثة.



وأوضح أن العمل يتم حاليا على مصنع بالمحلة سيكون الأكبر على مستوى العالم داخل حدود مصنع غزل المحلة الحالي يحتوي على 182 ألف مرجل سيتم افتتاحه بعد 14 شهر.



وأشار إلى ان الوزارة تتطلع إلى البدء في انتاج اول سيارة كهربائية خلال الربع الأخير من العام الحالي والمشاورات جارية مع الجانب الصيني حاليا مشيرا إلى أن الوزارة تدرس بالفعل تصفية بعض المصانع الخاسرة على أن يتم تعويض العاملين.



وأكد أن التصفية ستكون في حدود مصنعين فقط والتعويض للعاملين سيكون بما يليق بهم.



واوضح أن التطوير الذي يتم في مجال الغزل والنسيج سيقفز بحجم العمل وتنطلق عملية التصدير لنصل الى 7 مليارات دولار.





وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية بالروبيكي، حيث تأتى افتتاحات اليوم استكمالًا للخطوات الإصلاحية الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطن، حيث تم افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى في مجال الصناعة المصرية، والتى كانت انتصارًا لها وإعادة لريادة مصر في مجال الصناعات الوطنية، هذا بالإضافة إلى العمل على الإسراع في فتح ملف الصناعة المصرية وحل مشكلاتها وأزماتها واستكمال البنية التحتية ونقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، واستكمال مرافق المناطق الصناعية وتطوير منظومة التدريب المهنى وربطها باحتياجات الصناعة، خاصة أن مستهدفات الدولة التنموية لا يمكن تحقيقها دون وجود صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية

وأبرز المعلومات عن المدينة الصناعية بالروبيكي:



- الاهتمام بالبنية التحتية والطرق الإستراتيجية تتبناها الدولة منذ خمس سنوات، وكانت سببا في إحداث طفرة اقتصادية، وثورة تنموية أخذت مصر للعالمية وفتحت أسواق الاستثمار، حيث كانت الحالة التى وصلت إليها الطرق خلال العقود الماضية سببا رئيسيا في خسارة ملايين الجنيهات والأرواح على حد سواء، ولكن اليوم ترى عينك في كل محافظات مصر طرقا حيوية تربط بين المدن والمحافظات على رأسها الطريق الاقليمى وبنها الدولى والروبيكى.



- على بعد مئات الكيلوات من قلب قاهرة المعز، تقع مدينة العاشر من رمضان، وهى أقدم المدن العمرانية الجديدة وتحتل مركز الصدارة بين المناطق الصناعية، حيث تخرج منها ثلث صادرات مصر وتوجد بها أكثر من ثلاثة آلاف مصنع وتتوسط عدد من المدن الجديدة سواء على طريق القاهرة السويس أو طريق القاهرة الإسماعيلية، فهناك مدينة بدر والشروق والمستقبل والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والسخنة ومدينتى والصالحية الجديدة، ومن هناك جاء الهدف من إعادة رصف وإنشاء شبكة متكاملة من الطرق.

