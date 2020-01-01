السعودية تخصص "قائدا صحيا" لكل 50 حاج

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
وكالات
خصصت وزارة الصحة السعودية خلال موسم الحج لهذا العام  قائدا صحيا لكل 50 حاج.

واتخذت السلطات السعودية القرار للتأكد من تطبيق جميع الشروط ‏‫الصحية والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج والإشراف على تنقلاتهم ومرافقتهم أثناء أداء نسك حجهم.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن القائد الصحي سيتولى تقديم الرسائل التوعوية والإرشادات الصحية اللازمة للحجاج.

تجدر الإشارة إلى أن القائد الصحي هو ممارس صحي مؤهل ويقوم بالفرز البصري، وتعبئة نموذج متابعة الشروط الاحترازية داخل حافلة الحجاج، ومراقبة التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والإبلاغ عن أي حالة اشتباه.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن عقوبة دخول المشاعر المقدسة من قبل الوافدين، دون تصريح، هي الترحيل والمنع من دخول المملكة وفق المدة المحددة نظاما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 الآف ريال.

وتهيب وزارة الداخلية بكافة المواطنين والمقيمين للالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدة في الوقت ذاته بأن رجال الأمن باشروا مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المشاعر المقدسة لمنع المخالفات وضبط أي محاولة للدخول إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة وتطبيق العقوبات بحق كافة المخالفين.

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